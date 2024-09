94 Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmensgruppe Fischer erlebten schöne Sommerferientage auf dem Betriebsgelände in Tumlingen.

Dank der vielseitigen Gestaltung des Ferienprogramms durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung des Unternehmens hatten die Kinder viel Spaß. Und sie erlebten den Arbeitsort ihrer Eltern hautnah.

Schon seit einigen Jahren begeistert das Ferienprogramm den Fischer-Nachwuchs jedes Jahr im Sommer. Diesmal stand für die Kinder an sechs Tagen unter anderem Basteln, Kinderschminken, Gabelstaplerfahren, eine Hüpfburg, Fußballdart, Backen im Betriebsrestaurant des Unternehmens sowie ein Outdoor- und Bienentag auf dem Programm.

Bereichernde Abwechslung

„Es war schön, zu sehen, wie gut unsere Angebote angenommen wurden und wie begeistert die Kinder gespielt, gebastelt und gelacht haben. Für uns war die Zeit mit ihnen eine bereichernde Abwechslung“, fasst Luise Engler die Zeit zusammen. Sie ist zweite Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Unternehmensgruppe Fischer.

„Ich fand eigentlich alles toll“, resümierte eines der Kinder im Anschluss an die Tage Ende August. „Das Spielen mit den anderen Kindern hat Spaß gemacht. Auch das Basteln eines Handventilators in der Lehrwerkstatt war spannend. Und das Essen war lecker. Besonders das Eis und die selbst gebackenen Muffins“, sagte es weiter.

Mit dabei war auch in diesem Jahr „DuoPaule“, das Ausbildungsmaskottchen der Unternehmensgruppe Fischer. Am Ende des Sommerferienprogramms konnten alle Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ein Foto mit ihm als Erinnerung an einen erlebnisreichen Sommer 2024 bei Fischer mit nach Hause nehmen.