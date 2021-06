1 In einigen Kreisen können von Montag an die Schüler wieder zur Schule. Foto: dpa/Oliver Dietze

Angesichts der angespannten Finanzsituation des Landes dämpft die neue Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Hoffnungen auf mehr Lehrer.

Stuttgart - Trotz der seit Wochen fast kontinuierlich von Tag zu Tag sinkenden Inzidenzwerte im Land muss mehr als die Hälfte der 44 Kreise in Baden-Württemberg nach den Pfingstferien am Montag mit Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen in die letzte Etappe zwischen Pfingst- und Sommerferien starten. Das ergibt sich aus einer Auswertung der aktuellen Daten des Landesgesundheitsamtes. Zwar hatten zuletzt nur noch neun Stadt- und Landkreise einen Inzidenzwert von mehr als fünfzig. Fünfzehn weitere Landkreise sind zwar unter den entscheidenden Schwellenwert gekommen; sie können zum Wochenstart aber noch nicht die gesetzlich vorgegebene Fünf-Werktages-Frist erfüllen, damit auch die Schüler von der der fünften Klasse an aufwärts bei zweimaliger Test- und Maskenpflicht wieder zum Präsenzunterricht ohne Abstand kommen dürfen.

