Feriencamp in Hechingen: Vorfreude auf Teamgeist und Torschuss

Das erstmals im Vorfeld des internationalen Jugendfußball-Turniers ausgetragene Feriencamp begeistert 59 Kinder im Weiherstadion.
Volker Grimminger hat ein Handicap. Der Leiter der Reutlinger 11Freunde-Fußballschule sitzt gerade im Rollstuhl, weil er sich in der Woche vor Ostern beim Abschlusskick eines Jugendcamps in Reutlingen einen Riss der Patellasehne zugezogen hat. Aber auch im Sitzen und mit ausgestrecktem Bein strahlt der Ex-Profi, der aktuell das Verbandsliga-Spitzenteam der Young Boys Reutlingen trainiert, auf dem Fußballplatz Autorität aus.