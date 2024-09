Ferienbilanz: Umfrage: Die meisten Urlauber kommen gut erholt zurück

3 Sonne, Natur und Zeit mit der Familie sind wichtige Faktoren für einen erholsamen Urlaub. (Archivbild) Foto: Georg Weindl/dpa-tmn

Was will man im Urlaub? Aktivität, Spaß und vor allem Erholung. Letzteres scheint in diesem Jahr besser geklappt zu haben als 2023. Aber es gibt eine Differenz zwischen Männern und Frauen.









Hamburg - Die große Mehrheit der Urlauber hat sich in diesem Sommer gut erholt. 85 Prozent gaben in einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit an, sich gut oder sehr gut erholt zu haben. Im Vorjahr waren es 82 Prozent. Unterschiede gibt es aber zwischen den Geschlechtern. Von sehr guter Erholung sprachen 45 Prozent der Männer aber nur 37 Prozent der Frauen. Sonne und Natur sowie Zeit mit der Familie waren für die meisten ausschlaggebende Erholungsfaktoren. Für fast jeden und jede Dritte spielte der Verzicht auf Smartphone und Internet eine zentrale Rolle.