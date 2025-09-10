Ferienbetreuung Rangendingen: Drei Wochen Freude und Kurzweile

Drei Wochen, rund 100 Kinder und jede Menge Spiele, Basteleien und Bewegung: Das ist die Ferienbetreuung für die Grundschüler in Rangendingen. Einige Eindrücke davon.
Kinder, die nächste Woche eingeschult werden, „machen sich mit den Räumen vertraut und können sich gegenseitig kennenlernen“, erklärt Madlen Eisele, die die Ferienbetreuung federführend organisiert. Zudem erfahren die künftigen Erstklässler an der Grundschule Regeln, die an der Schule gelten. Zum Beispiel, sich gegenseitig ausreden zu lassen.