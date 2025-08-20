Ferienbetreuung in Hausen: Kinder bei Wasser, Wiese, Ferienspaß

Die Sommerferienbetreuung des Lokalen Bündnisses für Familie Mittleres Wiesental in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim war ein voller Erfolg. Was wurde geboten?

Unter dem fröhlichen Motto „WasserWieseFerienspaß“ hat das Lokale Bündnis für Familie Mittleres Wiesental in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim in den ersten beiden Sommerferienwochen eine kreative und abwechslungsreiche Ferienbetreuung organisiert. Über 40 Kinder erlebten in Hausen im Wiesental eine unvergessliche Zeit voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Abenteuer.

Vielseitiges Programm

Dank der engagierten Zusammenarbeit konnte ein vielseitiges Programm realisiert werden, das bei Kindern wie Eltern große Begeisterung hervorrief, schreibt die Stadt Schopfheim in ihrer Pressemitteilung. Bastelworkshops, spannende Ausflüge in die Umgebung und bewegungsreiche Spiele im Freien sorgten dafür, dass Langeweile keine Chance hatte – stattdessen standen Entdecken, Lachen und das Miteinander im Mittelpunkt.

Begleitet wurden die Kinder von qualifizierten und ehrenamtlichen Betreuern, die über Erfahrung im Umgang mit Kindern verfügen und nach den Standards der JuLeiCa (JugendleiterCard) ausgebildet sind. So war nicht nur für Spaß, sondern auch für Sicherheit und pädagogische Qualität gesorgt.

Pädagogische Qualität

Bereits seit 2017 arbeitet das Bündnis für Familie Mittleres Wiesental eng mit dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Schopfheim zusammen. Der Kinderschutzbund ist ein verlässlicher Partner bei der professionellen, kindgerechten und liebevollen Umsetzung der Ferienbetreuung. Gegründet wurde der Ortsverband 1985 vom Schopfheimer Kinderarzt Stefan Poloczek und ist Teil des bundesweiten Netzwerks des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), der sich seit 1953 als größte Lobby für Kinder in Deutschland engagiert.

Der Kinderschutzbund

Der Kinderschutzbund Schopfheim bietet ein breites Spektrum an Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien. Dazu zählen Beratungsangebote, die „Nummer gegen Kummer“, Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung, Babysitterkurse sowie Elternkurse wie „Starke Eltern – Starke Kinder®“. Darüber hinaus vermittelt und qualifiziert der Verband Tagespflegepersonen, begleitet Familien durch Familienpaten und ist mit Förderangeboten in Schulen aktiv, heißt es in der Mitteilung. Auch Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit profitierten von der Beratung durch insoweit erfahrene Kinderschutzfachkräfte (iseF).

Die diesjährige Ferienbetreuung habe eindrucksvoll bewiesen, wie durch lokale Kooperationen echte Mehrwerte für Familien im Mittleren Wiesental geschaffen werden können – mit Herz, Engagement und einem klaren Ziel: Kinder stärken und Familien unterstützen, heißt es weiter.

Zum Wohl der Familien

Nach diesen Grundsätzen handelt das Bündnis für Familie Mittleres Wiesental bereits seit 2012. Es vereint laut Mitteilung engagierte Akteure aus Kommunen, Wirtschaft und Gesellschaft, die gemeinsam Ideen entwickeln und Lösungen umsetzen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Region nachhaltig zu verbessern.

Dabei stehe stets das Wohl der Familien im Mittelpunkt – denn sie seien das Fundament einer lebendigen und zukunftsfähigen Gemeinschaft.

Das Bündnis freut sich über neue Mitglieder, die sich mit ihren Ideen und ihrem Engagement einbringen möchten.

Interessierte können sich direkt an die Schirmherrin, die Stadt Schopfheim mit Ansprechpartnerin Jannina Brokatzky wenden, um die Region familienfreundlich zu gestalten.