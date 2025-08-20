Ferienbetreuung in Hausen: Kinder bei Wasser, Wiese, Ferienspaß

Die Sommerferienbetreuung des Lokalen Bündnisses für Familie Mittleres Wiesental in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim war ein voller Erfolg. Was wurde geboten?
Unter dem fröhlichen Motto „WasserWieseFerienspaß“ hat das Lokale Bündnis für Familie Mittleres Wiesental in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim in den ersten beiden Sommerferienwochen eine kreative und abwechslungsreiche Ferienbetreuung organisiert. Über 40 Kinder erlebten in Hausen im Wiesental eine unvergessliche Zeit voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Abenteuer.