Zu allen diesjährigen Ferienzeiten bietet Gütenbach Kinderbetreuung in der Grundschule an.

Schon zu Beginn des Jahres startete Mitarbeiterin Daniela Markon in die Planung, um eine Übersicht mittels neuem Flyer über das Angebot zu gestalten. Er wurde bereits am Vorelternabend zur Einschulung verteilt.

Dabei werden verschiedene Themenbereiche angesprochen, die Spiele, Sport, Basteln, Naturführungen oder Ausflüge zur Sägemühle vorsehen.

Eltern zahlen pro Kind und Woche 30 Euro

Wichtig ist der Rathaus-Chefin, dass nicht nur Betreuung erfolgt, sondern ein interessantes Programm geboten wird. Und das zu akzeptablen Preisen.

Pro Kind und Woche sind dreißig Euro zu berappen. Über das Jahr verteilt plant die Gemeinde eigene Kosten von 6000 Euro ein. In den Sommerferien ist die Betreuung in der ersten sowie der fünften und sechsten Ferienwoche geplant. Schulsekretärin Markon hat bereits Erfahrung und ihr stehen immer wieder interessierte Helfer zur Seite, wie Ursula Knöbel oder Annika Dietrich. Auch Mia Nopper will sich engagieren, die ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.

Die Tage werden von sieben bis dreizehn Uhr ausgefüllt und ab September 2026 ist eine Ganztagsbetreuung vorgesehen, wobei die Gemeinde acht Stunden Einsatz vorsieht. Eventuell ist mehr Personal nötig, wozu eine Bedarfsplanung erfolgt.

Die zu betreuenden Kinder sind zwischen sechs und elf Jahre alt. In dieser (32.) Kalenderwoche ist Basteln einer Wetterstation mit Helga Faller angesagt und in der letzten Woche gibt es eines der Highlights mit dem Besuch des Schwarzwaldzoos in Waldkirch.

Buntes Programm soll Abwechslung bringen

Zu den Standards gehören sportliche Aktionen auf dem Soccerplatz, Backen oder Kochen. Auch Minigolf wird angeboten und beim Naturpark Hochschwarzwald kann man mit dem „Wälderfuchs“ verschiedene Tiere kennen lernen und beobachten. Eingebunden werden auch die Vereine und gemeldet hat sich bereits der Ski Club.

Einbezogen ist ferner das Deutsche Uhrenmuseum Furtwangen. Museumspädagoge Robert Werner wird die Fertigung von Lackuhren näher bringen. Sind Veranstaltungen vom Wetter bedroht, kann man in die Mehrzweckhalle ausweichen. Über das stehende Programm wird ausführlich informiert, wobei Hinweise auf Kleidung, Selbstversorgung oder Verhalten gegeben werden. Nötig ist eine Anmeldung und schon hat sich die Online-Nutzung bewährt.