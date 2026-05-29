Ferienangebot in Bräunlingen: Sommerlager mit langer Tradition

Jeden Sommer bieten die Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Bräunlingen Kindern und Jugendlichen von zehn bis 16 Jahren Tage in der Natur.
Zwei Wochen fernab der Zivilisation ohne Handy, Strom oder fließendes Wasser – Klingt unvorstellbar? Genau so sehen die Bräunlinger Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit jeden Sommer aus. Abenteuer wie das gemeinsame Bauen von Tischen und Bänken, Geländespiele, Wanderungen sowie Lagerfeuer mit Nachtwache prägen das Programm, ebenso wie eine Gemeinschaft mit besonderem Zusammenhalt.