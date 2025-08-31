Ferienangebot des SAK Lörrach: Märchenreise im Kapellengrün

In den Sommerferien bietet der SAK Lörrach Kindern von sechs bis zwölf Jahren ein spannendes, erlebnisreiches und lehrreiches Ferienprogramm an.
In der vergangenen Woche stand eine Märchenreise für die Kinder auf dem Sportplatz im Kapellengrün bei Bad Bellingen auf dem Programm. Jeden Tag wurde ein anderes Märchen vorgelesen und dementsprechend die Aktivitäten geplant, erzählte der Teamleiter Bernd Konanz unserer Zeitung. Je nach Märchen wurden Kostüme gestaltet, Schwerter gebastelt oder Pfeil und Bogen geschnitzt.