Ferienangebot des SAK Lörrach: Märchenreise im Kapellengrün

In den Sommerferien bietet der SAK Lörrach Kindern von sechs bis zwölf Jahren ein spannendes, erlebnisreiches und lehrreiches Ferienprogramm an.

In der vergangenen Woche stand eine Märchenreise für die Kinder auf dem Sportplatz im Kapellengrün bei Bad Bellingen auf dem Programm. Jeden Tag wurde ein anderes Märchen vorgelesen und dementsprechend die Aktivitäten geplant, erzählte der Teamleiter Bernd Konanz unserer Zeitung. Je nach Märchen wurden Kostüme gestaltet, Schwerter gebastelt oder Pfeil und Bogen geschnitzt.

Kinder durften in Rollen von Fee bis Ritter schlüpfen Die Kinder durften in verschiedene Rollen schlüpfen und als Fee, Prinzessin oder als Ritter furchterregende Drachen bekämpfen. Natürlich begaben sich die Kinder auch auf eine spannende Schatzsuche oder auf eine Schnitzeljagd.

Am letzten Tag der Ferienwoche stand eine kleine Theateraufführung für die Eltern auf dem Programm. Die Kinder hatten sich für das Märchen „Schneewittchen“ entschieden, dafür mussten noch Kostüme und Masken gebastelt und ein großes Bild bemalt werden. Überhaupt seien die Kinder meist voll dabei, erzählt Bernd Konanz, die Märchenwoche sei sehr gut angekommen.

Die ersten drei Wochen waren ausgebucht

Mit 18 Kindern war die Woche zwar nicht ausgebucht, aber das sei immer so gegen Ferienende, da die meisten Familien erst in den letzten Wochen in die Ferien fahren würden. Die ersten drei Wochen seien dagegen mit 30 Kindern pro Kurs voll ausgebucht gewesen. Der Sportplatz Kapellengrün bei Rheinweiler sei aber auch ein toller Veranstaltungsort, schwärmt Konanz.

Feuerwehrauto wird zum Ferienmobil

Es sei alles, was man sich wünschen könne, vorhanden. Viel Platz zum Spielen, ein Raum mit Kühlschrank und der Möglichkeit, Dinge aufzubewahren, Toiletten und ein überdachter Platz, falls es mal regnen sollte.

In den ersten beiden Wochen hatte das Ferienprogramm im Kurpark von Bad Bellingen stattgefunden, in der dritten und vierten auf dem Sportplatz.

Als Ausweichmöglichkeit haben Konanz und sein Team, das aus drei Betreuerinnen besteht, noch eine Jurte aufgebaut, in der bei Regen auch gespielt, vorgelesen oder Stockbrot gegrillt werden kann.

Sehr beliebt war auch die Führerkabine des alten Feuerwehrautos, das zum Ferienmobil umfunktioniert wurde. Das Ferienprogramm sei auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit für Kinder, neue und alte Märchen kennen zu lernen, kreativ und aktiv zu sein, sich draußen zu bewegen und vielleicht auch neue Freundschaften zu schließen, hieß es auch von den Kindern selbst, die sich begeistert von dem Angebot zeigten. Die Veranstaltungen des Ferienprogramms des SAK fanden neben Bad Bellingen auch in Lörrach im Alten Wasserwerk und in Schopfheim statt.