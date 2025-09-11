Ferien-Workshop in Wildberg: Jugendliche bauen Bluetooth-Lautsprecher

Technik hautnah erleben: In Wildberg fand kürzlich ein spannender Ferien-Workshop des Jugendforschungszentrums statt, bei dem vier Jugendliche ihre eigenen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher gebaut haben. Unter der fachkundigen Anleitung von Kursleiter Heinz Weippert setzten ein Mädchen und drei Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren Bauteil für Bauteil zu funktionierenden Geräten zusammen.

Nach der Einführung geht’s an die Praxis Zu Beginn des Kurses erhielten die Teilnehmenden eine Einführung zu den verwendeten Bauteilen und deren Funktion. Anschließend ging es ans praktische Arbeiten: Mit viel Geschick, Geduld und Neugier löteten die Jugendlichen die einzelnen Teile zusammen und lernten dabei die Technik hinter kabellosen Lautsprechern kennen. Der Erfolg stellte sich schnell ein – am Ende funktionierten alle selbstgebauten Boxen einwandfrei.

Mit Begeisterung bei der Sache

„Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen bei der Sache sind – und wie stolz sie am Ende ihr eigenes funktionierendes Gerät in den Händen halten“, freute sich Heinz Weippert über das Engagement der jungen Leute. Das Jugendforschungszentrum bietet regelmäßig in den Ferien praxisnahe Kurse an, bei denen Kinder und Jugendliche Technik entdecken und eigene Projekte verwirklichen können. Das Angebot gibt es hier: www.jugendforschungszentrum.de.