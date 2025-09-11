Ferien-Workshop in Wildberg: Jugendliche bauen Bluetooth-Lautsprecher

Beim Ferien-Workshop des Jugendforschungszentrums in Wildberg haben Interessierte viel über Technik gelernt.
Technik hautnah erleben: In Wildberg fand kürzlich ein spannender Ferien-Workshop des Jugendforschungszentrums statt, bei dem vier Jugendliche ihre eigenen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher gebaut haben. Unter der fachkundigen Anleitung von Kursleiter Heinz Weippert setzten ein Mädchen und drei Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren Bauteil für Bauteil zu funktionierenden Geräten zusammen.