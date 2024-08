Nach nur einer dreijährigen Pause kehrt MINI-Schramberg wieder zurück und findet im kommenden Jahr vom 4. bis 9. August statt. Organisiert wird die Kinderspielstadt von JUKS³.

MINI-Schramberg ist laut Mitteilung von Marcel Dreyer weit mehr als nur ein Event; es ist eine kleine Stadt für Kinder, in der die jungen Teilnehmer die Möglichkeit haben, für eine Woche in die Rolle von Erwachsenen zu schlüpfen. Sie übernehmen verschiedene Berufe, gründen ihre eigenen Unternehmen und erleben hautnah, wie das Leben in einer Stadt funktioniert. Der pädagogische Wert dieser Veranstaltung ist enorm, da sie den Kindern spielerisch Verantwortung und Gemeinschaftssinn vermittelt.

Nachdem MINI-Schramberg 2022 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eine fünfjährige Pause einlegen musste, freut sich die Stadt nun darauf, die alte Tradition fortzusetzen und zum bewährten Rhythmus zurückzukehren.

Tradition wird fortgesetzt

Die Stadt Schramberg und die Organisatoren sind überzeugt, dass auch im Jahr 2025 MINI-Schramberg ein voller Erfolg wird und freuen sich darauf, die Tradition fortzusetzen, die bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des städtischen Lebens ist. Eltern, Kinder und alle Interessierten sollten sich den Termin vormerken – vom 4. bis 9. August 2025 wird Schramberg wieder zur bunten Kinderspielstadt.