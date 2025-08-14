Ferien in Lahr: Kinder schippern im selbstgebauten Floß über den See

Das Lahrer THW hatte im Rahmen des städtischen Ferienprogramms zu einer besonderen Aktion an den Schutterner Baggersee eingeladen.
Mit mehr als 30 Grad war es am Samstag richtig Sommer. Deshalb war es ein Glück für die 14 teilnehmenden Jungs (Mädchen hatten sich nicht angemeldet), dass der Aufbau des Floßes im Schatten eines Baumes vonstatten ging. Das alles unter der Anleitung von Mitgliedern der THW-Jugendorganisation. Für die war das Ganze eine gute Übung. Denn so ein stabiles Floß – aus Kunststofffässern, Balken, Brettern und rund 200 Metern Seil zusammengesetzt – kann im Ernstfall als Behelfsbrücke oder zum Transport eingesetzt werden.