Ferien in Lahr: Kinder schippern im selbstgebauten Floß über den See

Mit mehr als 30 Grad war es am Samstag richtig Sommer. Deshalb war es ein Glück für die 14 teilnehmenden Jungs (Mädchen hatten sich nicht angemeldet), dass der Aufbau des Floßes im Schatten eines Baumes vonstatten ging. Das alles unter der Anleitung von Mitgliedern der THW-Jugendorganisation. Für die war das Ganze eine gute Übung. Denn so ein stabiles Floß – aus Kunststofffässern, Balken, Brettern und rund 200 Metern Seil zusammengesetzt – kann im Ernstfall als Behelfsbrücke oder zum Transport eingesetzt werden.

14 Jungs bauten mit Unterstützung des THW-Nachwuchses ein schwimmtüchtiges Floß. Foto: Baublies

Die Profis des THW (auch wenn die Arbeit im Hilfswerk ehrenamtlich ist) würden für den Aufbau etwa 30 Minuten benötigen, erklärte Mirko Henkel, der Ortsbeauftragte des Lahrer THW-Stützpunktes in der Rainer-Haungs-Straße. Die Jungs und ihre Helfer, die das Ganze im Rahmen des Lahrer Ferienprogramms machten, ließen sich etwa 90 Minuten Zeit. Danach wurde das fertig zusammengebaute Floß spektakulär mit dem Radlader zum See transportiert und auf der Rampe zu Wasser gelassen.

THW testet Einsatz von Schwimmwesten

Damit begann für die teilnehmenden Jungs das Vergnügen. Im Schlepptau eines Rettungsbootes der DLRG, die an Wochenenden und Feiertagen Wachdienst am Badesee ausübt, schipperten etwa 20 Floßbauer über den See. Die Wasserspiele konnten beginnen. Voraussetzung für die Teilnahme war natürlich, dass alle schwimmen können.

Ebenfalls mit auf das Floß gestiegen waren Tamara Koch und Dennis Leipner, zwei Aktive des Lahrer THW. Leipner ist dort auch Leiter der Jugendabteilung. Die beiden waren in voller Montur, trugen zusätzlich Rettungswesten. Erschwerend für Koch war, dass sie ihre Stiefel anbehalten hatte, während Leipner barfuß war. Die Idee dahinter war, dass sie Erfahrung mit Bekleidung im tiefen Wasser sammeln und dabei auch die Rettungswesten testen sollten. Milena Schwarz, Leipners Stellvertreterin, durfte zur Unterstützung im Badeanzug aufs Floß.

Am Ende waren alle zufrieden, denn der Test war erfolgreich, die Gasflaschen bliesen die Schwimmwesten innerhalb von Sekunden voll auf. Die beiden, die als „Gerettete“ im See planschten, waren sich hinterher am Ufer aber sicher, dass sie sich auch ohne die Schwimmringe über Wasser gehalten hätten. Dabei hatten beide ihre Hände kaum für Schwimmbewegungen nutzen können. Und das Paddeln mit den Füßen sei nur rückwärts möglich gewesen, war im Gespräch am Ufer zu erfahren.

Für die Jungs war der Tag eine gelungenes Abenteuer, auch wenn der Abbau des Flosses noch einmal schweißtreibend war. Ein eigenes Erlebnis war dann die Fahrt zurück zum Stützpunkt in Lahr mittes Blaulich und in Kolone. Das THW hatte vier Fahrzeuge im Einsatz.

Weiterer Floßbau

Das Angebot des Lahrer THW „Wir bauen ein Floß“ am Baggersee in Schuttern gibt es erneut am Samstag, 30. August, von 9 bis 16 Uhr. Stand jetzt sind noch sechs Plätze zu vergeben. Anmeldungen für das Lahrer Ferienprogramm laufen online über die Plattform www.unser-ferienprogramm.de/lahr.