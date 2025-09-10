Ferien in Horb: 60 Kinder genießen die Erlebniswoche

Bereits zum siebten Mal bietet das Jugendreferat der Stadt Horb im Rahmen des Ferienprogramms eine ganze Erlebniswoche für Kinder von sechs bis 13 Jahren an.
„Es ist der Abschluss der großen Sommerferien und wir legen auch in diesem Jahr den Fokus auf Kreativität und viel Bewegung“, fasste Christa Weißer, die zusammen mit ihrer Kolleginnen Birte Qvist-Sörensen, Lydia Frisch und Anja Beck für das Programm und die Durchführung dieser Aktionswoche verantwortlich ist, das Programm in groben Zügen zusammen.