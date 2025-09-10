Ferien in Horb: 60 Kinder genießen die Erlebniswoche

Bereits zum siebten Mal bietet das Jugendreferat der Stadt Horb im Rahmen des Ferienprogramms eine ganze Erlebniswoche für Kinder von sechs bis 13 Jahren an.

„Es ist der Abschluss der großen Sommerferien und wir legen auch in diesem Jahr den Fokus auf Kreativität und viel Bewegung“, fasste Christa Weißer, die zusammen mit ihrer Kolleginnen Birte Qvist-Sörensen, Lydia Frisch und Anja Beck für das Programm und die Durchführung dieser Aktionswoche verantwortlich ist, das Programm in groben Zügen zusammen.

Die Verantwortlichen stehen dabei jedes Jahr vor dem Problem, ein Programm zusammenzustellen, bei dem sich Neues und Bewährtes treffen, um so Abwechslung in die ganze Geschichte zu bringen.

Das traf auch auf diese Erlebniswoche zu. Man hat sich nicht an das Programm des Vorjahres angelehnt, sondern brachte teilweise völlig neue Ansätze mit in die jeweiligen Tages-Programme. „Einige der Kinder sind schon das dritte oder vierte Mal mit dabei und würden sich bestimmt langweilen, wenn wir immer das Gleiche anbieten“, begründete Weißer die Wahl der einzelnen Angebote.

Entlastung für Eltern

60 Kinder, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, werden von neun Ehrenamtlichen, einem FSJ-ler, drei städtischen Azubis, die den Beruf der Erzieherin erlernen und hier eine Praxiseinheit machen, sowie den vier Profis vom Jugendreferat nicht nur bespaßt, sondern auch den ganzen Tag über beschäftigt. „Für die Eltern ist das eine große Entlastung zum Ende der Ferien hin, da viele von ihnen keinen Urlaub mehr haben und die Betreuung ihrer Kinder sonst auf eine ganz andere Art organisieren müssten“, wusste Weißer, die ansonsten als Schulsozialarbeiterin bei der Stadt Horb beschäftigt ist, aus langjähriger Erfahrung. Kein Wunder, dass dieses Angebot auch immer sehr schnell ausgebucht ist.

Hier entstehen Bienen-Hotels in der Dose. Foto: Peter Morlok

Eingeladen hat das Orga-Team zu den unterschiedlichen Themenblöcken auch wieder Experten von den Kooperationspartnern, die den Kids so Dinge wie Cheerleading, Tanzen oder das Kennenlernen des THW ermöglichen.

Begonnen hat die Erlebniswoche mit einem Besuch der Cheerleader der Handballabteilung Balingen-Weilstetten in der Hohenberghalle. Abgerundet wurde der erste Tag mit Spiel und Action in der Bewegungslandschaft, die Paul Huber vom Tageselternverein immer zu Beginn der Woche aufbaut und dem gemeinsamen Basteln von Traumfängern.

Spiel, Spaß und Kräftemessen bei der Tarzan-Ausbildung an den Kletterseilen Foto: Peter Morlok

Bienen-Hotels gebastelt

Am Dienstag lag der Schwerpunkt auf der kreativen Herstellung von Bienen-Hotels. Hier durften die Kids Konservendosen, die sie vorher bemalt oder umwickelt hatten, mit unterschiedlichem Material, die den Bienen als Unterschlupf dienen können, füllen. Wer es ein wenig temporeicher mochte, der konnte seinem selbstgebauten Wurfball hinterherrennen oder die Bewegungslandschaft nutzen. Am Mittwoch stehen erlebnispädagogische Teamspiele auf dem Programmzettel. Spannend dürfte auch der Froschwettbewerb werden. Bevor so ein Frosch jedoch zum Hüpfen ansetzt, muss er zuerst aus einem Blatt Papier nach einer Origami-Anleitung gefaltet werden.

Gerade an Regentagen bietet die Hohenberghalle viel Platz und ist ideal für die Erlebniswoche. Foto: Peter Morlok

Ein Highlight am Donnerstag ist sicher das Stockbrotbacken, zu dem man an die Jugend-Hütte hinter der Halle umzieht. „So lernen die älteren Kinder diese Jugendeinrichtung schon mal kennen“, glaubt Frisch. Zudem steht eine Filmvorführung an und dazu gibt es Popcorn.

Und am Freitagnachmittag ist die Aktionswoche nach einem gemeinsamen Tänzchen, das den Kids von der Tanzschule TIN beigebracht wird und einem Besuch beim THW auch leider schon wieder zu Ende.