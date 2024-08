Ferien in Fischerbach: Sommerspaßler fertigten Kreatives aus getrockneten Blumen

1 Die Kinder zeigten sich ganz kreativ. Foto: Wölfle

15 Kinder waren im Rahmen des Fischerbacher Sommerspaßes aktiv, um mit Salzteig, aber auch getrockneten Naturmaterialien zu werkeln.









Ganz hinten im Fischerbacher Waldstein, bei Vollmers Deko- und Vesper-Spicherle, haben am Montagvormittag 15 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren drei Stunden lang Schönes mit getrockneten Blumen, Gräsern, Blättern und Kräutern gebastelt. Elf Mädchen und vier Jungen sind dabei schöpferisch und mit großem Interesse bei der Sache gewesen. Mit Lebensmittelfarben eingefärbter Salzteig, der ausgewellt dann entweder rund oder in Herzform ausgestochen oder per Hand in unterschiedliche Formen gebracht wurde, diente als Grundlage für die außergewöhnlichen Blumenanhänger. Mit getrockneten Gräsern, Blumen, Kräutern, Kleeblättern oder kleinen, dekorativen Dingen gestalteten die Kinder ihre persönlichen und einzigartigen Salzteig-Anhänger.