Ferien in den Bergen: Krise dämpft Winterurlaubspläne

In diesem Winter wollen etliche Deutsche an den Freizeitausgaben sparen. Doch ob Klimawandel oder Inflation: Bislang trotzt der alpine Wintertourismus allen Abgesängen.
München - Wirtschaftskrise und hohe Kosten ziehen die winterlichen Urlaubs- und Freizeitpläne vieler Menschen in Deutschland in Mitleidenschaft. Jeweils fünfzehn Prozent wollen in der kalten Jahreszeit entweder Urlaubspläne oder Freizeitaktivitäten einschränken, wie das Umfrageinstitut YouGov in einer Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ermittelt hat. Ein knappes Viertel will die Ausgaben für die Gastronomie reduzieren. An der Winterfreizeit nicht sparen will demnach eine knappe Mehrheit von 51 Prozent.