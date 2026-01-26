Ferien in Balingen: Die Abenteuer sind vorprogrammiert

Wenn die Schule schließt und die Ferien beginnen, verändert sich die Atmosphäre in der Eyachstadt. Dann tummeln sich schon vormittags Kinder auf den Spiel- und Sportplätzen, auf den Schulhöfen herrscht hingegen gähnende Leere. Und in manchen Haushalten breitet sich das vage Gefühl aus, dass zwei Wochen plötzlich endlos sein könnten. Betreuungsangebote geben dem Chaos einen Rahmen und strukturieren den Ferienalltag. Für viele Familien, in denen beide Eltern arbeiten, sind sie längst unverzichtbar geworden. Das Kinder- und Jugendbüro Balingen hat auch in diesem Jahr ein Programm für alle Schulferien zusammengestellt. Die Anmeldungen werden nach Datum des Eingangs berücksichtigt.

Drei Kategorien gibt es: blau, grün und gelb Die Faschingsferien stehen bereits kurz bevor: Vom 16. bis zum 20. Februar gibt es für Schulkinder aus der Eyachstadt den Feriencampus im vhs-Zentrum Weilstetten. Das Angebot ist in drei Kategorien unterteilt: blau, grün und gelb. Die Farbteams unterscheiden sich je nach Altersstufe und Betreuungszeit Während sich ein Betreuerteam um Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren von 7.30 bis 14 Uhr kümmert, gibt es für Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren auch ein längeres Programm, das täglich bis 16.30 Uhr geht. Ersteres kostet 71 Euro für die Woche, Zweiteres liegt bei 95 Euro. Für Geschwisterkinder gibt es jeweils einen Rabatt von zehn Euro.

In den Osterferien sind die Möglichkeiten noch vielfältiger. Vom 29. März bis zum 4. April bietet das Kinder- und Jugendbüro einen Kletterroadtrip nach Italien an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Die Abfahrt ist am Balinger Jugendhaus. Von dort aus geht es ins Aostatal und schließlich nach Finale Ligure. Kostenpunkt: 565 Euro.

Im vhs-Zentrum Weilstetten gibt es derweil für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren den Feriencampus Ostern. Vom 30. März bis zum 2. April täglich ab 7.30 Uhr. Der Schulverbund Frommern bietet zeitgleich eine Kinderferienwoche mit dem Themenschwerpunkt Ostern an.

Für alle Balinger Familien, die über Pfingsten nicht wegfahren, gibt es im vhs-Zentrum Weilstetten vom 26. bis zum 29. Mai, sowie vom 1. bis zum 5. Juni erneut den Feriencampus. Zeitgleich bietet der Schulverbund Frommern ein viertägiges Programm an.

Schwerpunkt im Sommer

Den Schwerpunkt bildet auch in diesem Jahr das Sommerferienprogramm. Die Liste des Programms füllt ganze sieben Seiten der Broschüre: Es beginnt mit Einzelveranstaltungen für Kinder ab sechs Jahren und ist ab dem 18. Mai online unter www.balingen.ferienprogramm-online.de einsehbar. Alle Betreuungsangebote, dazu zählen neben dem Feriencampus die Kinderferienwochen und der Ferienzirkus, sind schon seit dem 19. Januar buchbar.

Das Feriencampus-Programm gibt es in Weilstetten, Frommern, Schmiden und an der Längenfeldschule. Ein Veranstaltungshighlight ist der Ferienzirkus mit Frühbetreuung für Schüler zwischen sieben und 13 Jahren. Auf dem Festplatz in Frommern können die Kinder und Jugendlichen Artistenluft schnuppern. Vom 30. August bis zum 4. September können Elf- bis 14-Jährige mit Betreuern in ein Erlebniscamp in die Schweiz fahren. Gemeinsam wird die Gruppe dort entlang des Alpenkamms das Jura-Gebirge erkunden.

In den Herbst- und Winterferien dieses Jahres gibt es dann erneut die Möglichkeit, an einem Kletterroadtrip durch Italien teilzunehmen und die Ferienzeit auf dem Campus in Weilstetten zu verbringen. Damit bleibt in Balingen auch außerhalb des Schulalltags Raum für Spiel, Bewegung und neue Erfahrungen.

Ab diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Der Feriencampus zieht von der Volkshochschule ins Kinder- und Jugendbüro um. Für den Feriencampus und die Kinderferienwochen ist Online-Anmeldung möglich. Fragen beantwortet das Kinder- und Jugendbüro unter 07433/170-147 oder per Mail an kinderferienwochen@balingen.de oder sommerferienprogramm@balingen.de.