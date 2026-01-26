Ferien in Balingen: Die Abenteuer sind vorprogrammiert

Vom Feriencampus über Kinderferienwochen bis zum Ferienzirkus – die Stadt bietet Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Wenn die Schule schließt und die Ferien beginnen, verändert sich die Atmosphäre in der Eyachstadt. Dann tummeln sich schon vormittags Kinder auf den Spiel- und Sportplätzen, auf den Schulhöfen herrscht hingegen gähnende Leere. Und in manchen Haushalten breitet sich das vage Gefühl aus, dass zwei Wochen plötzlich endlos sein könnten. Betreuungsangebote geben dem Chaos einen Rahmen und strukturieren den Ferienalltag. Für viele Familien, in denen beide Eltern arbeiten, sind sie längst unverzichtbar geworden. Das Kinder- und Jugendbüro Balingen hat auch in diesem Jahr ein Programm für alle Schulferien zusammengestellt. Die Anmeldungen werden nach Datum des Eingangs berücksichtigt.