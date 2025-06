Viel Abwechslung bietet die Stadtjugendpflege den Kindern jedes Jahr in den Schulferien. In der zweiten Woche der Pfingstferien sind noch Plätze frei.

Auch in den Pfingstferien zeigt sich wieder der große Bedarf nach Betreuung ihrer Sprösslinge bei den Eltern. Morgens um acht Uhr ist für die angemeldeten Mädchen und Buben im städtischen Jugendhaus Bohrturm der Start in den Ferientag.

„Um neun Uhr haben wir einen Morgenkreis und stellen den Kindern das Programm vor“, berichtet die Jugendhausleiterin Isabel Höldke. Man richte sich nach dem Bedarf der Kinder, das Wetter spielt dabei auch eine Rolle. Die Kinder entscheiden schließlich selbst und zeigen dabei immer wieder Interesse an der angebotenen Vielfalt der Bastel- und Spielmöglichkeiten und am Malen.

Lesen Sie auch

Die Buben ziehen oft erst mal das Fußballspielen vor. Die Mädchen fühlen sich angezogen von der großen Auswahl des bunten Materials für die Arm- und Freundschaftsbänder. Gerade an heißen Tagen in der ersten Pfingstferienwoche ist ein kühles Plätzchen an den Tischen im Bohrturm sehr willkommen.

Bei schönstem Wetter wurde bei einem Spaziergang in den Kurpark der dortige Spielplatz genutzt. 22 Kinder sind in der ersten Woche angemeldet, 25 Plätze stehen zur Verfügung.

In der zweiten Woche gibt es weniger Zuspruch. „Liegt es vielleicht am Brückentag?“, fragt sich die Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle. Sie kann mit Isabel Höldke und dem Auszubildenden Björn Seemann auf ein „gut eingespieltes Team“ vertrauen, so dass sie sich ihren Büroaufgaben im Rathaus widmen kann. Auf Abruf ist sie aber zur Unterstützung bereit.

Ausblick auf Sommerferien

Die Realschülerin Sarah Gapp, die einige Kinder schon von den Osterferien kennt, wird in der zweiten Woche dabei sein. Dann wird den Kindern auch ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Bei der beliebten Sommerwerkstatt auf der Wiese an der Realschule in den sechseinhalbwöchigen Sommerferien ab dem 31. Juli werden sich Isabel Höldke und Jessica Gälle die Betreuung der angemeldeten Kinder teilen, weil sie sich jeweils zwei Wochen Sommerurlaub gönnen.

Björn Seemann wird auch anwesend sein, hat aber auf Grund seiner Ausbildung noch auswärtig pädagogische Aufgaben. Für das Sommerferienprogramm sucht die Stadt Bad Dürrheim weitere Mitarbeiter und Ferienjobber für die Ferienbetreuung der Vier- bis 14-Jährigen. Der Tag beginnt um acht Uhr und endet um 16.30 Uhr, freitags um 13.30 Uhr. „Für die ersten Wochen gibt es schon Anmeldungen“, berichtet die Stadtjugendpflegerin. 25 Plätze kann sie täglich anbieten. Die sechste und letzte Ferienwoche vom 8. bis 12. September ist komplett ausgebucht. Die Turnhalle wird bei schlechtem Wetter wieder zur Verfügung stehen, auch der Clown Klausi Glücklich und ein Kasperltheater sind zu Gast. Für den Ferienspaß haben sich einige Vereine angemeldet.