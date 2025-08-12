Ferien im Zollernalbkreis: Kennen Touristen der Burg Hohenzollern Bisingen und Hechingen?

Die Burg Hohenzollern lockt Touristen aus aller Welt in den Zollernalbkreis. Doch: Kennen die Burg-Gäste auch die Burg-Umgebung rund um Bisingen und Hechingen? Wir haben nachgefragt.
Der Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern ragt imposant über Bisingen und Hechingen. Die Burg Hohenzollern ist das Aushängeschild der Region und trägt maßgeblich dazu bei, dass es Touristen aus der ganzen Welt in den Zollernalbkreis verschlägt; mehrere hunderttausend Besucher werden jährlich verzeichnet.