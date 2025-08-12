Ferien im Zollernalbkreis: Kennen Touristen der Burg Hohenzollern Bisingen und Hechingen?

Die Burg Hohenzollern lockt Touristen aus aller Welt in den Zollernalbkreis. Doch: Kennen die Burg-Gäste auch die Burg-Umgebung rund um Bisingen und Hechingen? Wir haben nachgefragt.

Der Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern ragt imposant über Bisingen und Hechingen. Die Burg Hohenzollern ist das Aushängeschild der Region und trägt maßgeblich dazu bei, dass es Touristen aus der ganzen Welt in den Zollernalbkreis verschlägt; mehrere hunderttausend Besucher werden jährlich verzeichnet.

Doch kennen die Burg-Touristen auch die umliegenden Gemeinden? Das wollte unsere Redaktion wissen und startete daher jüngst eine nicht repräsentative Umfrage auf dem Fußweg zur Burganlage sowie vor dem Adlertor. Auffällig schon auf dem Parkplatz. Zahlreiche internationale Autokennzeichen – von Belgien über die Niederlande oder Norwegen – sind zu sehen. Vor dem Ticketschalter ist ein internationales Sprachengewirr in einem Mix aus Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch wahrzunehmen. Doch es finden sich auch einige Besucher aus Deutschland.

Auch das Römische Freilichtmuseum ist einem Burg-Besucher bekannt

Zum Beispiel Familienvater Michael, der mit seinen Töchtern an diesem heißen Montagmorgen zu Fuß den Weg von der Burg in Richtung Parkplatz nimmt. „Ich war vor 30 Jahren schon mal hier und von der Burg Hohenzollern begeistert“, erzählt er. Das Trio hatte keine ganz so weite Anreise, kommt aus Ehningen bei Böblingen.

Michael aus Ehningen bei Böblingen nimmt den Fußweg von der Burg zum Parkplatz. Foto: Roth

Die Kommunen Bisingen und Hechingen seien ihm daher ein Begriff. Beispielsweise das Römische Freilichtmuseum im Hechinger Stadtteil Stein kenne er. Dazu zählt er die Bärenhöhle in Sonnenbühl – zwar schon im Landkreis Reutlingen, aber dennoch Teil der Schwäbischen Alb – als Sehenswürdigkeit der Region auf. Der Ehninger betont: „Auf der Alb gibt es viel zu entdecken.“ Und was hat dem Nachwuchs an der Burg Hohenzollern besonders gut gefallen? „Die Schatzkammer“, kommt eine schnelle Antwort.

Ein Stück weiter oben strömen zahlreiche Besucher aus dem Shuttlebus zum Adlertor. Zwei Reisegruppen haben die Reise aus Berlin nach Bisingen angetreten. Anke ist mit ihren Angehörigen auf Burgentour in Deutschland – ein Halt dabei sei die Burg Hohenzollern. Sie ist zum ersten Mal im Zollernalbkreis. Bisingen? Hechingen? „Das sagt mir nicht viel“, muss die Dame aus der Hauptstadt passen.

Mit der Bahn auf Deutschlandtour – ein Halt: die Burg Hohenzollern

Ähnlich geht es Boris, der derzeit seinen Urlaub auf Deutschlandtour mit der Bahn verbringt. Er sei ein paar Tage rund um Stuttgart unterwegs. Nach Gemeinden aus dem Zollernalbkreis gefragt, versucht es der Berliner mit Leonberg aus dem Landkreis Böblingen. Nicht ganz, die Gegend hier gefalle ihm trotzdem gut. In den nächsten Tagen stehe zudem ein Besuch bei Ritter Sport in Waldenbuch auf dem Programm.

Von der Burg Hohenzollern kann ein herrlicher Ausblick auf Hechingen und weiter ins Albvorland genossen werden. Foto: Roth

Wenige Schritte weiter treffen wir eine vierköpfige Gruppe. Zwei des Quartetts kommen aus Sulgen bei Schramberg im Schwarzwald. Sie haben momentan Besuch aus Bad Bayersoien bei Garmisch-Partenkirchen. „Unsere Gäste kommen seit 45 Jahren zu uns. Jedes Jahr besuchen wir ein anderes Ausflugsziel in der Gegend. Dieses Jahr ist es die Burg Hohenzollern geworden“, klärt Maria-Theresia auf. Aufgrund der räumlichen Nähe seien Bisingen und Hechingen bekannt. In all den 45 Besuchsjahren habe die Gruppe auch schon den Seerosengarten in Balingen und den Palmbühl in Schömberg begutachtet.

Der Tenor unter allen Befragten: Der Besuch der Burg Hohenzollern ist ein Muss, sie sei ein „Stück deutscher Geschichte“, wie der anfangs befragte Michael betont.

Nähere Informationen zum Burgbesuch unter: https://burg-hohenzollern.com/de/