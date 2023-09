1 Die Droge Fentanyl wird mancherorts immer mehr zum Problem. Foto: David Maialetti/The Philadelphia/David Maialetti

Fentanyl ist dutzendfach stärker als Heroin und seit Jahren in der Drogenszene angekommen. Auch der Kreis Calw und dessen Umgebung bleiben davon nicht verschont.











Wer das US-Justizministerium nach der häufigsten Todesursache bei Menschen zwischen 18 und 49 Jahren in den USA fragen würde, erhielte eine sicher für manche überraschende Antwort: Fentanyl. Wie aus einem UNO-Bericht hervorgeht, starben 2021 die meisten der rund 90 000 Überdosierungs-Todesopfer in den USA an dem künstlich hergestellten Opioid, das als Medikament gegen starke Schmerzen eingesetzt wird und 50 Mal stärker wirkt als Heroin. In vielen Medienberichten trägt die Substanz bereits den Titel „Killer-Droge“.