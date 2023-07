Eine dicke Bretterwand aus Pressspan ersetzt aktuell die größte Fensterfront an der Mensa der Sporthalle in Friesenheim. Im Juni sind die Scheiben komplett eingeschlagen worden. Der Schaden wird mit 15 000 Euro angegeben. Nicht nur die große Fensterfront muss ersetzt werden. Weitere vier Scheiben sind gesprungen. Die Tat, die auch die weiteren Scheiben springen ließ, an den Eingangstüren zur Sporthalle, wird von der Gemeinde in der Nacht vom 2. Juni auf den 3. Juni angegeben. Die Gemeinde hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt. In den Sommerferien sollen die Scheiben erneuert werden. Vermutet wird, dass die Beschädigung der Scheiben durch Steinwürfe entstanden ist. Die Polizei wurde von der Friesenheimer Verwaltung darum gebeten, in diesem Bereich, besonders in den Abendstunden, verstärkte Kontrollen vorzunehmen, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion bei der Pressestelle.

Die Fensterscheiben an der Sporthalle schreiben mittlerweile ein Geschichte der Zerstörung. Im Jahr 2017 wurde an der Mensa bereits die große Glasfront mit einem Stein zerbrochen. Ein Riss hat sich quer durch die Scheibe gezogen. Notwendig wurde ein Austausch nicht. Die Sicherheitsscheiben hielten, da nur die Frontscheibe der Doppelglasscheiben betroffen war. In den vergangenen drei Jahren wurden weitere Glasscheiben an der Sporthalle beschädigt: Sieben Türen und Fronten. Auch dort wird der Einsatz von Steinen vermutet. Die Summe der beschädigten Scheiben ist bis heute höher als jene der intakten. Die Täter ließen sich bislang nicht ermitteln.

Vandalismus ist Thema im Jugendbüro

Im vergangenen Jahr wurde eine weitere Scheibe links neben der Eingangstür komplett zerstört. Diese musste umgehend ersetzt werden. Die Schäden an den Fensterfronten seien immens. In der Regel fährt die Polizei im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten innerhalb von Friesenheim markante Stellen ab und führt auch Jugendschutzkontrollen durch, so das Rathaus. Bislang konnte niemand zur Verantwortung gezogen werden. Eine Versicherung gegen diese Form des Vandalismus lasse sich nicht abschließen.

Das Friesenheimer Jugendbüro hat sich das Thema Prävention von Vandalismus auf die Fahne geschrieben. In seiner jüngsten Jugendclubsitzung wurde ein überarbeitetes und stark gekürztes Video vorgestellt. Das Video zeigt einen Blumentopf, der durch das Fenster im Jugendbüro fliegt und zerbricht. Herumfliegende Scherben verletzen ein Kind. Im Fazit sprechen die Jugendlichen jeden Täter direkt an und betonen, den reflektierten Blick auf das eigene Handeln. Das Video soll demnächst auf der Homepage der Gemeinde Friesenheim zu sehen sein.

Hinweise zur Zerstörung der Fenster an der Sporthalle nimmt das Polizeirevier in Lahr unter der Telefon 07821/27 70 entgegen. In Friesenheim ist auch das Ordnungsamt unter Telefon 07821/6 33 72 55 zu erreichen.