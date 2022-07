Fenster in vergangene Zeit

1 "Lebensgerichte" lautet der Titel des Buchs, in dem Rezepte von Altersheimbewohnern gesammelt wurden. Foto: Biermayer

Ein Buch, 28 Rezepte. Viele, wenn nicht die meisten davon, würden nach und nach vergessen – wenn sie nicht vom Verein Demenz mitten im Leben und der SRH Hochschule in einem Calwer Altersheim gesammelt worden wären. Ein wohl nahezu einzigartiges Projekt.















Link kopiert

Calw - Rindsrouladen, Kartoffelsalat, Käsekuchen – bei Oma und Opa schmeckt es immer noch am besten. Für viele Menschen sind die Kochkünste der Großeltern der Maßstab für gutes Essen. Doch was ist, wenn sich die wegen einer Demenzerkrankung irgendwann nicht mehr an die Rezepte erinnern können?