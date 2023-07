Zu einem Vollbrand eines Gebäudekomplexes ist es am Mittwochnachmittag in der Oberkircher Kernstadt gekommen. Gegen 16:15 gibt die Polizei Entwarnung: Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle.

Zu einem Vollbrand eines Gebäudekomplexes ist es am Mittwochnachmittag in der Oberkircher Kernstadt gekommen. Die Polizei bittet alle Bürger dringend darum, auf Grund der Rauchentwicklung alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das betroffene Gebiet kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingegrenzt werden, heißt es in der Mitteilung. Die Löscharbeiten sind noch in vollem Gange.

Nachdem gegen 16.10 Uhr der Brand eines Gebäudekomplexes gemeldet worden sei, seien derzeit in der Straße Hammermatt Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Offenbar hatten Schweißarbeiten, so die ersten Ermittlungen des Polizeipostens Oberkirch, in der Nähe befindlichen Kraftstoff in Brand gesetzt. In der Folge breitete sich das Feuer aus, so dass mittlerweile das Gebäudekomplex, bestehend aus Werkstatt, Büro und Wohngebäude, nahezu vollständig in Brand steht.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind derzeit noch in vollem Gange. Nach aktuellem Stand seien durch das Feuer keine Personen verletzt worden. Auch sollen sich keine weiteren Personen mehr in dem Gebäudekomplex befinden. Der Schaden ist derzeit noch nicht abschließend schätzbar. Neben dem Gebäude und Inventarschaden sind offenbar auch vier Traktoren ein Raub der Flammen geworden.

Update:

Die Feuerwehr habe den Großbrand nun unter Kontrolle gebracht, teilt die Stadt Oberkirch um 18.16 Uhr mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten.

Im Einsatz waren alle Abteilung der Feuerwehr Oberkirch, die Feuerwehren aus Oppenau und Lautenbach sowie ein zweites Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Offenburg.