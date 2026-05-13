Laut Staatsanwaltschaft war es einer «grausamsten und erschütterndsten» Femizid-Fälle in der Schweiz. Der Verurteilte soll seine Frau erwürgt und die Leiche zerstückelt haben.
Muttenz - Ein 44-jähriger Mann ist in der Schweiz in einem aufsehenerregenden Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafgericht Basel-Landschaft in Muttenz verpflichtete den Angeklagten außerdem zur Zahlung von mehr als 500.000 Franken (rund 550.000 Euro) an Angehörige des Opfers, wie die Nachrichtenagentur Keystone-sda berichtete. Darunter sind auch die beiden kleinen Kinder des Paares.