Alice Schwarzer sieht junge Frauen heute stärker unter Druck als in den 70ern – auch wegen der Rolle sozialer Medien. Bei der Vorstellung ihres neuen Buchs gibt es auch Proteste aus der queeren Szene.
Berlin - Junge Frauen haben es heutzutage aus Sicht der 83-jährigen Feministin Alice Schwarzer schwerer als ihre Generation im Kampf um Gleichberechtigung und Frauenrechte. In ihrer Lebensführung hätten sie zwar scheinbar freie Wahl, aber die Rollenzwänge seien jetzt stärker als in den 70er Jahren, sagte die Publizistin und Gründerin der Zeitschrift "Emma" bei der Vorstellung ihres neuen Buchs "Feminismus pur. 99 Worte" in einem Berliner Kino vor etwa 400 Gästen.