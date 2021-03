Die Straße vom Rondell bis zur Total-Tankstelle ist bereits seit mehreren Tagen sowohl in Richtung Alt­oberndorf als auch in Richtung Oberndorfer Oberstadt gesperrt. Stattdessen müssen Autofahrer eine Umleitung durch die Talstadt nehmen. Wer an der gesperrten Straße vorbeifährt, sieht jedoch keine Arbeiter.