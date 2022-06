3 Teils große Felsbrocken landen mit kleinerem Geröll auf der Straße. Foto: Riesterer

Lauterbach/Schramberg - Seit dem späten Donnerstagabend ging nichts mehr auf der L108 zwischen Schramberg und Lauterbach – besser gesagt, es sollte nichts mehr gehen. Nach einem Felssturz etwas oberhalb des Sammelweihers war die Straße ab etwa 22 Uhr gesperrt. Abgegangen war nach Angaben der Straßenmeisterei gut ein halber Kubikmeter Geröll, darunter auch größere Felsbrocken.

Straßenmeisterei räumt Fahrbahn frei

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr räumte das Team der Straßenmeisterei das Geröll von der Straße und säuberte die Fahrbahn. Gesperrt blieb sie trotzdem – denn "wir müssen zunächst ausschließen, dass die Gefahr weiterer Felsstürze besteht", erklärte Oliver Schnell vom Straßenbauamt Rottweil. Dafür sollte sich ein Geologe den Sachverhalt vor Ort anschauen. "Es ist gar nicht so einfach, am Brückentag jemanden zu erreichen", machte Schnell auf eine weitere Hürde aufmerksam.

Suche nach weiteren Gefahrenstellen

Geklappt hat es letztlich trotzdem: Nico Hofmann vom Ingenieurbüro Menzel aus Tübingen, das auch auf Felssicherungen spezialisiert ist, machte sich am Freitagvormittag ein Bild von der Situation. Er kraxelte im Hang herum, schaute, ob weitere Gefahrenstellen auszumachen sind und woher der Fels abging, der am Donnerstag auf der Straße landete.

Stein löst sich aus Wurzelteller

Nach einer guten halben Stunde dann: Entwarnung. "Ich sehe aktuell keine weiteren Gefahrenstellen", erklärte der Geologe. Der "Ursprung" des Abgangs sei klar auszumachen gewesen. Relativ weit oben im Hang liegt ein umgestürzter Baum und das "wohl schon mehrere Jahre". In den Wurzeln des aufgestellten Wurzeltellers sei der Felsbrocken verwachsen gewesen und habe sich jetzt eben gelöst. "So ein Baum verfault irgendwann und gibt die Steine dann frei", sagt Hofmann. Nach kurzer Rücksprache mit Sigmund Villing, Leiter der Straßenmeisterei, gibt der Ingenieur dann grünes Licht: "Die Straße kann wieder geöffnet werden."

Freude aufs Dorffest

Eine ganz besonders gute Nachricht vor allem für Lauterbach. Dort steigt am Wochenende das große Dorffest. Eine anhaltende Sperrung von Schramberg her "wäre für uns fatal gewesen", ist Bürgermeister Norbert Swoboda angesichts der Entwicklung erleichtert. Andernfalls hätte auf den schmalen Nebensträßchen durch den Festverkehr ein Chaos gedroht, meint er. "Wir sind froh, dass die Hauptschlagader offen ist und freuen uns über viele Besucher am Wochenende", so Swoboda.

Info: Sperrung ignoriert

Bereits am späten Donnerstagabend fällt vor Ort auf: Die Sperrung interessiert viele Verkehrsteilnehmer nicht. Sie ignorieren die Schilder und fahren trotzdem. Dasselbe Bild zeigt sich am Freitagvormittag – egal ob Auto- und Motorradfahrer, Mountainbiker oder Rennradler: Alle fahren durch.

