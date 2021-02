1 Nico Hofmann (links) und Andreas Menzel (rechts) vom Ingenieurbüro Menzel begutachten mit Joachim Hilser (Zweiter von links) vom Straßenbauamt und Finn Krüger von Sachtleben Mining den abgeräumten Fels. Foto: Sum

Bis es durchs Vortal wieder gänzlich ohne Ampel geht, wird es noch eine ganze Weile dauern. Die richtig langen Wartezeiten von eineinhalb Stunden und mehr sind nach wenigen Tagen aber schon Geschichte.

Schenkenzell-Vortal - Über den Stand der Dinge informierten Nico Hofmann und Andreas Menzel vom zuständigen Ingenieurbüro Menzel, Joachim Hilser vom Straßenbauamt und Finn Krüger von Sachtleben Mining am Freitag vor Ort. Seit Mittwoch haben die Felssicherer des Wolfacher Unternehmens, so schätzt Krüger, zwischen 60 und 80 Tonnen Gestein vom Fels entfernt, der direkt an der L 405 steht. Am Dienstag – nachdem zunächst Bewuchs entfernt worden war –­ hatten die Ingenieure festgestellt, dass dringender Handlungsbedarf besteht (wir berichteten).

Während am Mittwoch hauptsächlich Vorarbeiten stattgefunden hatten, wurden am Donnerstag und Freitag abbruchgefährdete Gesteinsstellen abgetragen, erklärt Hofmann. Dafür wurden Luftkissen in den rissigen Fels eingebracht und aufgeblasen, sodass die Gesteinsstücke nach vorne geschoben wurden und runterstürzten. "Auf lange Sicht hätten das die Wurzeln der Sträucher und Hecken erledigt. Das wäre dann unberechenbar", erläutert er die Gefahr.

Radfahrer zeigen sich nicht immer einsichtig

Bis zu sechs Kletterer waren im Einsatz, außerdem gab es zwei Streckenposten, die darauf achteten, dass auch während der langen Rotphasen niemand die Straße passiert. Gerade Radfahrer zeigen sich dort offenbar nicht immer einsichtig. "Sie denken oft, die Schilder und Ampeln gelten für sie nicht – und gefährden sich damit selbst", hat Hilser kein Verständnis. Dass er nicht übertreibt, zeigen mitunter große Felsbrocken, die auf der anderen Straßenseite in die Strohballen "eingeschlagen" sind, die dort zum Schutz der Leitplanken liegen.

Am Freitag wurde schließlich eine zwei Meter hohe Prallschutzwand aufgestellt, der Verkehr kann dann – ohne allzu lange Wartezeiten – halbseitig an der betroffenen Felsstelle vorbeifahren, während weitere Arbeiten laufen.

Geplant war die Sicherungsmaßnahme sowieso – sie ist Teil eines Pakets, das mehrere Arbeiten im Kreis Rottweil umschließt, etwa in Villingendorf und am Blattenberg in Schiltach. Im Vortal stehen außerdem Sicherungsarbeiten bei der Bushaltestelle einige Meter weiter talabwärts und beim Gallenbach an.

So wird die Ampel im Vortal in den kommenden Monaten immer mal hin und her wandern, erklärt Hilser. An allen drei Stellen müssen Sicherungsnetze angebracht werden, so Hofmann. Wie ein weiterer Teilbereich des jetzt beräumten Felsens für die Zukunft abgesichert werden kann, werde sich erst nach einer erneuten Begehung zeigen. Bis Sommer, so hoffen die Experten, ist dann aber alles erledigt.