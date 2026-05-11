Felssicherung in Rottenburg: Linienbusse fahren über Feldweg durchs Wohngebiet

Die Steige von Rottenburg nach Neustetten wird in den Pfingst- und den Sommerferien gesperrt. Autos und Lastwagen müssen dann den Umweg über Obernau oder Seebronn fahren.
Wenn am 26. Mai die zweiwöchigen Pfingstferien beginnen, werden auf der Remmingsheimer Steige zwischen Rottenburg und Neustetten nur noch Baustellenfahrzeuge unterwegs sein. Das Landratsamt Tübingen lässt dann oberhalb der Steige auf einer Strecke von etwa 250 Metern 14 Tage lang Felssicherungsarbeiten durchführen. Sie sollen die Straße sowie Wohngebäude vor herabfallendem, losem Gestein schützen.