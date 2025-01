Die Arbeiten zur Felssicherung in Bühlingen sind abgeschlossen.

Ein Stahlnetz schützt nun die Wohnhäuser im Fischersteig und deren Bewohner vor herabfallenden Felsbrocken. Auch der bestehende Nistplatz für die dort brütenden Uhus konnte hierbei erhalten bleiben, wie die Stadt Rottweil mitteilt.

Während der Felssicherungsarbeiten wurden zwischen Oktober und Dezember ein insgesamt 2300 Quadratmeter großes Stahlnetz mit einer Gesamtzahl von 350 Felsankern montiert.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Da die Felswände als Biotop gelten, war es aus naturschutzrechtlichen Gründen erforderlich, für diesen Eingriff eine Ausgleichsfläche zu schaffen.

Deshalb fanden im Bereich einer Felswand hinter der Wendeplatte am Fischersteig ebenfalls Arbeiten statt, um die Felswand freizulegen und diese für geschützte Pflanzen und Tiere als Lebensraum zu gewinnen. Dies war möglich, da dort Bereich keine Wohnbebauung existiert und der Straßenverlauf endet.

Zweite Nisthöhle

Zu beachten war bei den Arbeiten, dass sich im nun durch Netze gesicherten Felsenhang ein Uhu-Nistplatz befindet. In Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Rottweil hat die Stadt Rottweil daher Sorge dafür getragen, dass die Uhu-Brutpaare weiterhin am Fischersteig nisten können, heißt es in der Pressemitteilung. Unter anderem konnte eine zweite Nisthöhle im Bereich der Wendeplatte im Felsenhang erstellt werden.

Durchgeführt wurden die Bauarbeiten von der Firma Salmen aus dem Nordrhein-Westfälischen Meschede. Die geotechnische Planung und Begleitung des Projekts erfolgten durch das Ingenieurbüro Menzel aus Tübingen.