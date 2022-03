1 Felix Magath trainiert künftig Hertha BSC. Foto: AFP/BEN STANSALL

Hertha BSC verpflichtet völlig überraschend Felix Magath als neuen Trainer. So reagieren die Fans im Netz auf die Personalie beim Konkurrenten des VfB Stuttgart.















Dass sich Hertha BSC nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen von Tayfun Korkut trennen würde, war für viele Fans und Experten abzusehen. Dass der Club aus der Hauptstadt dann aber Felix Magath als Nachfolger verpflichten würde, das hatte wohl kaum jemand auf dem Schirm.

Der „Big City Club“, der nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach und dem 1:1 des VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga abgerutscht ist, bangt um den Klassenverbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Nun soll also Magath, der unter anderem mit dem FC Bayern München das Double holte, das Ruder herumreißen und für ein Happy End an der Spree sorgen.

Die besten Tweets

Die Fußballfans in den sozialen Netzwerken reagieren derweil ganz unterschiedlich auf die Sensationsmeldung aus Berlin. Wir tragen die besten Tweets zusammen.

Das Online-Portal „Wumms“ vergibt mit einem Augenzwinkern einen Titel nach Berlin.

Kommt es nun zur Rückkehr der Medizinbälle? Dieser User hat eine viel bessere Idee.

Oder war doch nur alles ein großer Scherz von Jan Böhmermann?

Manch einer freut sich auch schon auf die Pressekonferenzen mit Felix Magath.

Vielleicht hatte Tayfun Korkut seine Profis gar vorgewarnt? Spannende These allemal...

Viele Fußballfans wollen sich all das noch einmal auf der Zunge zergehen lassen.

Dabei reiht sich Felix Magath ein in eine namhafte Liste früherer Ex-Hertha-Trainer.

Besonders die kommenden Trainingseinheiten werden mit Argusaugen beobachtet.

Sein Debüt auf der Hertha-Bank feiert Felix Magath an diesem Samstag. Dann empfängt der Verein aus der Hauptstadt die TSG 1899 Hoffenheim.