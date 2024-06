1 Im Markenrechtsstreit bei BBS ist eine Einigung erzielt worden. (Archivbild) Foto: Niklas Ortmann

Ein Streit um Markenrechte mit dem Altgesellschafter KW Automotive hatte den Felgenhersteller BBS Autotechnik aus Schiltach in den vergangenen Monaten daran gehindert, Räder an Kunden verkaufen und auszuliefern. Nun ist zwischen den Streitparteien eine Einigung erzielt worden.









Nach dem Verkauf der Produktionsstandorte Schiltach und Herbolzheim im Dezember 2023 wurde nun auch eine Vereinbarung zur Übertragung der Marken- und Vertriebsrechte an den neuen Investor unterzeichnet, teilt BBS am Donnerstag mit. Die Einigung beinhaltet auch den Verkauf des US-amerikanischen Vertriebsstandortes in Braselton, Georgia.