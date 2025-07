Feldtag in Bösingen

1 In Bösingen fand wieder der Feldtag statt. Foto: Sailer Beim Feldtag auf dem Betrieb Stritt in Bösingen tauschten sich rund 200 Teilnehmende über aktuelle Herausforderungen im Ackerbau aus.







Der Feldtag in Bösingen fand dieses Jahr am 1. Juli auf den Flächen des Betriebs Stritt mit rund 200 Teilnehmern statt. Seit 53 Jahren werden dort Versuche angelegt. In Zusammenarbeit mit Betriebsleiter Ralf Stritt sowie Vertretern der Firmen BayWa und Syngenta lud das Landwirtschaftsamt Rottweil zur Präsentation der Versuchsergebnisse ein.