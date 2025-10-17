Feldsperlinge in Kandern: Die Vogelart ist immer seltener zu sehen

Die Feldsperlinge verschwinden oder sind schon verschwunden. In Kandern, das von vielen Wiesen und Feldern umgeben ist, ist das auffällig.
Schon Spatzen beziehungsweise Haussperlinge haben es nicht überall leicht. Sie leben gerne in Gruppen und sind oft ortstreu. Ihr typisches Tschilpen hört man in Dörfern und Siedlungen, in naturnahen Vorgärten, in Heckenstrukturen, an Bauernhöfen und alten Scheunen sowie bei dörflichen Gaststätten. Dort finden die Vögel Brutplätze und Nahrung, wie Erntereste, Wildblumensamen oder auch Brotkrumen und – Haussperlinge sind findig – kleinere Essensreste. Die Modernisierung aber macht auch den Haussperlingen zu schaffen, nämlich wenn Grünflächen versiegelt werden, Hecken verschwinden und Scheunen umgebaut werden.