Feldscheune bei Calw in Flammen: Warum viele Umstände auf Brandstiftung hindeuten

Feldscheune bei Calw in Flammen

23 Etliche Kräfte kämpften am Mittwoch gegen den Brand in Oberriedt. Foto: Klormann

In der Nacht auf Mittwoch hat eine Feldscheune bei Calws Stadtteil Oberriedt lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war viele Stunden im Einsatz. Die Polizei verweist in Sachen Brandursache auf die laufenden Ermittlungen und möchte keine Spekulation abgeben. Doch es gibt Hinweise, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte.









Großbrand am Waldrand: Um 1.14 Uhr am frühen Mittwochmorgen ging Alarm bei der Feuerwehr ein. Eine große Feldscheune in Oberriedt hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh.