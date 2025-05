Große 800-Jahr-Feier an Pfingsten An das Jubiläumswochenende sollen sich die Dörlinbacher noch lange erinnern

Der Höhepunkt eines besonderen Jahres steht an Pfingsten an: Vom 7. bis 9. Juni steigt in Dörlinbach das Jubiläumswochenende zum 800-jährigen Bestehen – ein Fest, an das man sich noch lange erinnern soll. Die Hauptorganisatoren stellen das Programm vor, mit dem sie alle Altersgruppen ansprechen wollen.