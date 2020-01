Feldberg Skifahrerin nach Unfall mit Snowboarder gesucht

Gegen 11.40 Uhr kollidierte die unbekannte Skifahrerin am Skihang der 6er-Sesselbahn am Seebuck, in Höhe des zweiten Mast von unten, mit einem einem zwölfjährigen Snowboardfahrer. Die Skifahrerin erkundigte sich nach dem Zusammenstoß noch nach dem Befinden des Jungen, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, als sich die Eltern des Jungen um ihr Kind kümmerten.

Bergwacht holt Jungen von Piste