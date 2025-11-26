Feldberg-Pass wird unterschätzt: Querstehende Lastwagen führen zur Vollsperrung der Bundesstraße 317

Mehrere Lkw standen am Montag auf dem Feldberg-Pass quer und verstopften die Strecke. Die Folge: Die Polizei sperrte die B 317 für den Schwerverkehr.

Vier Unfälle hat es auf der Bundesstraße 317 von Montagmorgen bis Dienstagabend gegeben, teilt Polizeisprecher Christoph Efinger auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Drei davon seien witterungsbedingt passiert, Lastwagen seien dabei gegen Leitplanken gefahren. Die ersten Unfälle ereigneten sich auf dem Feldberg-Pass bereits am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr. Die Laster seien auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und nicht mehr weitergekommen.

Vollsperrung der Strecke Die Folge: Die Polizei sperrte die B 317 für den Schwerverkehr ab 3,5 Tonnen. Auch die Linienbusse konnten somit ab Todtnau nicht mehr weiterfahren. Denn für andere Lkw sei ein Passieren nicht mehr möglich gewesen, so Efinger weiter. Außerdem konnte nur durch die Sperrung die Bergung der querstehenden Laster erfolgen. „Wir mussten verhindern, dass die Strecke noch mehr verstopft“, so Efinger. Autofahrer durften weiter über den Pass fahren.

Beim Parkplatz zwischen Todtnau und Brandenberg, auf dem die Lastwagenfahrer ihre Schneeketten aufziehen können, und bei dem mit einem Schild auch auf diese Pflicht hingewiesen wird, kontrollierte eine Polizeistreife die Winterausrüstung der Lkw. Ob dabei Verstöße geahndet wurden, konnte Efinger nicht sagen.

Nachdem die Sperrung bereits kurzfristig aufgehoben wurde, musste die Polizei erneut ausrücken, denn gegen Mittag stand wieder ein Laster quer und die Sperrung wurde wieder eingerichtet.

Feldberg wird unterschätzt

Schon oft kam es durch querstehende Lkw, die die Strecke über den Feldberg verstopfen, zu Verkehrschaos. Für sie wurden extra Schneeketten-Aufziehplätze eingerichtet, sowohl in Brandenberg als auch in Fahl.

„Grundsätzlich wird die Witterung im Zusammenhang mit der Strecke über den Feldberg oft unterschätzt – auch von Autofahrern“, macht Efinger im Gespräch mit unserer Redaktion klar. „Viele haben gar keine Schneeketten in Deutschland dabei.“ Aktuell gilt weiterhin auf dem Feldbeg-Pass die Schneeketten-Pflicht für Lastwagen.

In den vergangenen Tagen, am Dienstag und Mittwoch, hat es weiterhin stark geschneit. Man könne also mit weiteren Verkehrsbehinderungen rechnen.