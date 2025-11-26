Feldberg-Pass wird unterschätzt: Querstehende Lastwagen führen zur Vollsperrung der Bundesstraße 317

Mehrere Lkw standen am Montag auf dem Feldberg-Pass quer und verstopften die Strecke. Die Folge: Die Polizei sperrte die B 317 für den Schwerverkehr.
Vier Unfälle hat es auf der Bundesstraße 317 von Montagmorgen bis Dienstagabend gegeben, teilt Polizeisprecher Christoph Efinger auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Drei davon seien witterungsbedingt passiert, Lastwagen seien dabei gegen Leitplanken gefahren. Die ersten Unfälle ereigneten sich auf dem Feldberg-Pass bereits am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr. Die Laster seien auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und nicht mehr weitergekommen.