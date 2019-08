Feldberg Laurentius-Fest: Bergretter haben so viele Einsätze wie noch nie

Damit liege die Zahl der Einsätze auf einem Rekordhoch, heißt es in einer Mitteilung der Bergwacht. Hunderte Menschen zieht es jedes Jahr am 10. August zum Laurentius-Fest auf den Feldberg. Die Bergwacht besetzt die Bergrettungswache Hebelhof daher an diesem Tag mit zusätzlichen Ehrenamtlichen – in diesem Jahr insgesamt acht Retter mit drei Fahrzeugen. Sie waren bis in die Nacht gefordert.

Der letzte Einsatz war nach Mitternacht beendet. Neben chirurgischen Notfällen mussten Personen aufgrund erhöhten Alkoholkonsums, Stürzen, Kreislaufproblemen und Rückenverletzungen versorgt werden.