Fiese Falle in Achern?: Unbekannte spannen Kupferdraht zwischen Obstbäumen

Fiese Falle in Achern?

1 Die unbekannten Täter müssen den Draht irgendwann im Zeitraum vom 3. zum 10. September im Gewann „Untere Gild“ in Achern gespannt haben. Foto: Seeger

Unbekannte haben in Achern zwischen Obstbäumen einen Draht gespannt – mutmaßlich um Feldarbeiter auf Traktoren bei der Arbeit zu verletzen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen.









Unbekannte Täter haben in der Woche vom 3. bis zum 10. September in Achern zwischen den Obstbäumen auf dem Gewann „Untere Gild“ einen Kupferdraht in einer Gesamtlänge von etwa 50 Metern gespannt. Dieser befand sich auf einer Höhe von etwa zwei Metern und wäre dafür geeignet gewesen, einen Fahrer auf einem Traktor sitzend, erheblich zu verletzen, teilt die Polizei mit.