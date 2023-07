51 Abiturientinnen und Abiturienten des Technischen Gymnasium der Staatlichen Feintechnikschule in Schwenningen haben ihr Ziel erreicht und konnten in der Bürgerhalle in Aasen ihre Abiturzeugnisse vom Schulleiter Thomas Ettwein und dem Leiter des Technischen Gymnasiums, Marc Fehrenbacher, in Empfang nehmen.

Jahrgangsbeste sind Maximilian Kneipp mit einem Notendurchschnitt von 1,1 und Helene Kuck mit einem Schnitt von 1,3. Folgende Schüler haben bestanden.

Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik Evilin Bewer, Celine Debus, Michael Dolinko, Pia Fischer (Preis), Cécile Frisen, Luana Gozzi, Lilly Hakenjos, Marleen Sofie Hauser, Lisa Rebecca Hehn, Sarah Konrad, Helene Kuck (Preis), Chayenne Laufer (Lob), Georg Münnich, Stefano Naccari, Michael Niederauer, Paul Pfundstein, Matthis Plantard, Anne Ploch, Evelin Sabrowski, Veronica Schubert, Sinthuja Sivanandan, Aleksandar Vukelic, Stefanie und Antoinette Wilhelm

Profilfach Informationstechnik Jan Agricola, John Gabriel Bölle, Iasmina Anamaria Bulz, Felix Dold (Preis), Michele Fiore, Christopher Fuchs, Simon Josef Herzberger, Lukas Jawadi, Maximilian Kneipp (Preis), Benjamin Krapp, David Krumbacher, Felix Maier (Lob), Lukas Müller (Preis), Maxim Savciuc (Preis), Alexander Severin, Jeremia Gabriel Siegel, Vincent Wehrle

Profilfach Mechatronik Claudius Baur, Sebastian Bäurer, Lars Brauner, Lisanne Britsch, Luca Egger (Lob), Alexander Eichhorn (Preis), Alexej Hirschfeld, Luca Korte, Nikita Leinweber, Finn Lippl (Lob), Hannes Sagcob

Preisträger Preis des Oberbürgermeisters für den Jahrgangsbesten: Maximilian Kneipp

Deutsche Physikalische Gesellschaft: Maxim Savciuc, Lukas Müller, Felix Maier, Alexander Eichhorn, Finn Lippl

Sozialpreis des Landrats für den Schwarzwald-Baar-Kreis: Lilly Hakenjos

Scheffel-Preis (Deutsch): Luca Egger

Goethe-Gesellschaft Freiburg: Lucas Müller, Luca Egger Goethe-Gesellschaft Weimar: Maximilian Kneipp, Pia Fischer, Helene Kuck, Lukas Müller

Freunde des Technischen Gymnasiums im Fach Englisch: Luca Korte

Gesellschaft Deutscher Chemiker: Paul Pfundstein, Helene Kuck, Pia Fischer

Meldung zur Studienstiftung des deutschen Volkes: Maximilian Kneipp, Helene Kuck

Vectorstiftung (beste Leistung im Profilfach): Helene Kuck (Gestaltungs- und Medientechnik); Maximilian Kneipp (Informationstechnik); Alexander Eichhorn (Mechatronik)