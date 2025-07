Feintechnikschule in Schwenningen: Mit Zuversicht und Mut in die Zukunft

Die Absolventen der Staatlichen Feintechnikschule Schwenningen mit Technischem Gymnasium feierten ihren Abschluss in einem feierlichen Rahmen in der Neuen Tonhalle.

Die alljährliche feierliche Zeugnisübergabe der Staatlichen Feintechnikschule Schwenningen (FTS) mit Technischem Gymnasium stand in der Tonhalle in Villingen an, begleitet von einem abwechslungsreichen Programm, das nicht nur den erfolgreichen Absolventen, sondern auch ihren Familien als unvergleichlicher Augenblick in Erinnerung bleibt.

Die Feierlichkeiten wurden mit einem musikalischen Auftakt von Jacob Fauser eröffnet, der mit dem Werk „These are the days“ eine festliche und stimmungsvolle Atmosphäre schuf. Im Anschluss richtete der Schulleiter Thomas Ettwein eine herzliche Begrüßung an die Anwesenden und leitete damit in das Programm über.

Einer der Höhepunkte war das Interview mit Sebastian Süß, einem ehemaligen Schüler der Berufsfachschule für Elektronik, der heute bei der Sick AG am Standort Donaueschingen für die Forschung und Entwicklung des Geschäftsbereichs Motion Control Sensors und damit für rund 90 Entwicklungsingenieure verantwortlich ist. Er hatte vor 17 Jahren seine Ausbildung an der Feintechnikschule mit dem angebotenen Zusatzkurs zur Erlangung der Fachhochschulreife erfolgreich absolviert und nach seinem Masterstudium der Elektrotechnik in Ulm berufsbegleitend in Magdeburg promoviert.

Seine familiäre Vorprägung hatten ihn auf die Feintechnikschule aufmerksam gemacht, in der ihm seine Schullaufbahn durch die praxisnahe Ausbildung und die unterrichtenden Lehrer bis heute positiv im Gedächtnis geblieben ist. Sein Wunsch ist es, dass die heutigen Absolventen ihren kommenden Lebensweg voller Zuversicht, Selbstvertrauen und Mut gestalten.

Zeugnisübergabe von musikalischen Einlagen begleitet

Die Zeugnisübergaben gingen in mehreren Etappen über die Bühne, begleitet von musikalischen Einlagen. Den Anfang machte die Übergabe der Zeugnisse des Berufskollegs, der Berufsfachschule und der Berufsschule durch Abteilungsleiter Dirk Mergenthaler. Nathan Weißer, Klassenlehrer der VAB-Klasse, überreichte anschließend die Zeugnisse an seine Schüler. Die Zeugnisübergabe der Technikerschule erfolgte durch Bernd Flaig, Abteilungsleiter der Technikerschule. Auch die Meisterschüler erhielten ihre Abschlusszeugnisse von ihm.

Die Übergabe der Meisterbriefe der Industriemeister übernahm Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Szenische Aktion

Bevor es zu den Auszeichnungen kam, stellte die schulinterne Theater-AG unter Leitung von Clemens Kleijn, einem engagierten Kollegen der Feintechnikschule, ihre lang geprobte szenische Aktion „Stille, Umkehr, Gratulation“ mit Christian Böttcher, Dennis Skuppin und Niethanial Tapinet vor. Sie präsentierten ein stilles, intensives und improvisationsreiches Spiel, das Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellte. Trotz anfänglichen Getuschels entstand eine beeindruckende Spannung, die mit Gratulationsrufen zu den bestandenen Prüfungen endete und vom Publikum mit Applaus gewürdigt wurde.

Den Bechtle PLM Konstruktionspreis für die besten Konstruktionsarbeiten überreichte Monja Burger von der Firma Bechtle an (von links): Max Lison, David Schaugg und David Werner. Foto: Johann Weniger

Die Vorstellung der Technikerarbeiten übernahm Wolfgang Müller, Leiter des Steinbeis-Transferzentrums VS. Beendet wurde die Veranstaltung durch das Lied „My Way“, begleitet von einem stimmungsvollen Rückblick in Bildern auf das vergangene Schuljahr.

Festlicher Umtrunk im Foyer

Mit seinen abschließenden Worten lud Udo-Jürgen Held, stellvertretender Schulleiter der FTS, alle zu einem festlichen Umtrunk im Foyer ein, in dem die Feierlichkeiten in angenehmer und geselliger Atmosphäre ihren würdigen Ausklang fanden.

Ehrungen für herausragende Leistungen

Die Preisträger

Den Preis für die beste Projektarbeit der Berufsfachschule, gestiftet vom Verein ehemaliger Feintechnikschüler (VEFS) und überreicht durch ihr Vorstandsmitglied Bernd Grießhaber, erhielt Frederic Baur mit seiner Slot Machine. Baur wurde auch mit dem Preis des Oberbürgermeisters, überreicht durch Oberbürgermeister Jürgen Roth, als Jahrgangsbester der Berufsfachschule gewürdigt. Weitere Preisträger als Jahrgangsbeste waren Tim Libuda (2BKI2), der ebenfalls einen Preis für den besten Vorschlag im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) des Schuljahres erhielt, Florian Mäder (FTWT4F) und Kevin Hartlieb (FIM25). Der Verein ehemaliger Feintechnikschüler ehrte noch weitere Schüler (absteigend nach Platzierung): Tobias Weißer (Bildschirm-Wecker), Max Bürker (M-History), Enrique Schmid (Matrixuhr) (alle 3BFE3), Tim Fischer (Fällkeil mit Teleskophebel), Max Lison (Sechszylinder-Stern-Druckluftmotor) (beide 3BFM3) und Josua Praßler (3BFU3) (Räderwerksbrücke und Aufzugswelle für ein Seagull ER 3120). DenBechtle PLM Konstruktionspreis für die besten Konstruktionsarbeiten der Berufsfachschüler, gestiftet von der Firma Bechtle PLM Deutschland GmbH in Vöhrenbach, übergaben Monja Burger, Sales Specialist Electrical, und August Kurz, Director EDU, Partner & Manages Service, an David Schaugg (3BFM3) für seinen 1-Zylinder-Viertaktmotor. Den zweiten Platz erreichte Max Lison, den dritten Platz David Werner (3BFU3) mit seiner Räderwerksbrücke. Hans-Walter Haller, Vorsitzender des Förderkreises der Feintechnikschule, überreichte Preise für die beste Projektarbeit des Berufskollegs an Kenny Burger (2BKI2) und den Meisterschüler Kevin Hartlieb (bester Industriemeister). Weitere Preise gingen an Raphael Bürk (BKI1), Alexander Schenk (3BFE1) und Marwin Jetter (3BFE2) als Jahrgangsbeste. Den Techniker-Innovationspreis des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO) überreichte Joachim Spitz, Geschäftsführer Spitzdruck und Vorsitzender des Stiftungsrates der Prokids-Stiftung, an Robin Kauth (Entwicklung einer universellen Schnellspannvorrichtung für spindelbetriebene Zug- und Druckwerkzeuge aus dem GEDORE Programm), Niklas Naunapper (Evaluierung der strukturellen Beschaffenheit und Festigkeit eines 3D-gedruckten Wirbelkörpers im Vergleich zum realen Modell) und Christian Storz (Konstruktion und Umsetzung einer ausfahrbaren Lautsprecher- und Lichtsäule für den Außenbereich) (alle FTW2F).