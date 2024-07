Feintechnikschule in Schwenningen

1 115 Schüler der Staatlichen Feintechnikschule erhielten in der Neuen Tonhalle ihre Abschlusszeugnisse. Auf dem Bild übergeben Abteilungsleiter Dirk Mergenthaler (rechts) und Schulleiter Thomas Ettwein (Zweiter von rechts) die Zeugnisse an die Berufsfachschüler mit den Berufsabschlüssen Feinwerkmechanik, Elektronik (Automatisierungstechnik) und Uhrmacher. Foto: Johann Weniger

Die Staatliche Feintechnikschule hat die Zeugnisse in feierlicher Atmosphäre in der Neuen Tomhalle übergeben. Es gab Ehrungen für herausragende Konstruktions- und Projektarbeiten sowie die Jahrgangsbesten der verschiedenen Fachrichtungen.









Die feierliche Zeugnisübergabe der Staatlichen Feintechnikschule in der Neuen Tonhalle in Villingen war begleitet von einem abwechslungsreichen Programm, das den stolzen Absolventen und ihren Familien in Erinnerung bleiben wird.