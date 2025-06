Feinschmecker-Liste: Nur ein deutsches unter 50 besten Restaurants der Welt

1 Schriftzug vom Restaurant "Jan" in München. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa Trotz des Titels «World's 50 Best Restaurants» werden 100 Lokale benannt. Doch für Deutschland sieht es diesmal schlechter aus als zuletzt. Nur ein Restaurant landet in den Top 50, vier darunter.







Turin - Gerade war hierzulande Michelin-Sterne-Rausch, jetzt kommt eine etwas ernüchterndere Gourmet-Restaurant-Bewertung für Deutschland heraus. Auf die trendaffine Liste "The World’s 50 Best Restaurants" schafft es unter die Top 50 diesmal nur ein Lokal in der Bundesrepublik. Das Drei-Sterne-Restaurant "Jan" in München landet auf Platz 50. Nach der Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das "Maido" in Lima.