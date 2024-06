1 Die Gewinner 2024 vom Restaurant Disfrutar in Barcelona. Foto: 50 Best Restaurants

Bei der Preisverleihung der „World’s 50 Best Restaurants“, der weltweiten Spitzengastronomie, hat das Disfrutar in Barcelona gewonnen. Aber auch deutsche Lokale schaffen es in die berühmte Topliste.









Sie werden nicht ohne Grund die Oscars der Kulinarik genannt. Letzte Nacht wurden in Las Vegas die „50 Best Restaurants“ gekürt. Nach dieser Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das Disfrutar in Barcelona und löst damit das Central im peruanischen Lima ab. Rang zwei geht ebenfalls nach Spanien an das Asador Etxebarri in Atxondo, Platz drei an das Table in Paris von Bruno Verjus.