Neues Feinkostgeschäft in Freudenstadt

1 Elke Latscha (von links) und Jasmin Schmieder von der Wirtschaftsförderung wünschten dem Inhaber Dino Marsano zum Start seines Feinkostgeschäfts viel Erfolg. Foto: Lothar Schwark

Ein italienisches Feinkostgeschäft hat als Pop-up-Store am Unteren Marktplatz 37 in Freudenstadt eröffnet.









Mit dem „Il Gusto“ zog am Unteren Marktplatz 37 ein italienisches Feinkostgeschäft als 16. Pop-up-Store ein. Inhaber Dino Marsano und sein Team bieten ab sofort Weine, eine Frischtheke mit Käse und Wurst, Antipasti, Kaffee und vieles mehr in ihrem Laden an.