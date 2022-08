Anwohner genervt von Feierwütigen in Thanheim

Wie am "Ballermann"

1 An einem Grundstück entlang dieses Feldwegs waren Feierwütige los. Foto: Kauffmann

Über das Wochenende ging es erneut hoch her in Thanheim: Auf einem der Freizeitgrundstücke zwischen der Straße Im Brühl und dem Klingenbach wurde gefeiert bis in den Morgen. Den Anwohnern gefällt das überhaupt nicht, denn Feierwütige haben die Nachtruhe nicht zum ersten Mal gestört.















Bisingen-Thanheim - Es ist Dienstagmorgen, ein Anwohner steht auf der Terrasse und deutet mit dem Finger die Straße Im Brühl hinauf: "Sie können alle fragen." Und ja, es stimmt: Mehrere Beschwerden sind bei Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier über die nächtlichen Umtriebe auf einem benachbarten privaten Freizeitgrundstück eingegangen. Bereits in den vergangenen Wochen sind in der Gegend immer wieder Feierwütige laut geworden.

Ortsvorsteher: "unzumutbar"

Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier sagt klar: "Das ist unerträglich." Es habe ja niemand etwas dagegen, wenn man eine Rote Wurst grillt und noch zusammensitzt, aber bis in die Morgenstunden die Bässe brummen lassen und herumschreien? "Unzumutbar", kritisiert Buckenmaier. Der Anwohner, den unsere Redaktion am Dienstag angetroffen hat, berichtet von lautem Gegröle und Musik – und das bis ins Morgengrauen.

Dosen und Bierbänke

Den Thanheimern, die in der Umgebung wohnen, gefällt das überhaupt nicht, und auch Buckenmaier macht deutlich wie sehr ihm die Lage gegen den Strich geht: "Das soll kein zweiter Ballermann werden." Wie er meint, seien ihm die Verursacher noch nicht bekannt. Wer den befahrbaren Feldweg entlang läuft kann den Ort des Geschehens vom Wochenende erkennen: Das Zelt steht noch, in einem Sack liegen ausgetrunkene Dosen, Bierbänke lehnen an einer Wand. Es macht einen aufgeräumten Eindruck dort.

Buckenmaier vermittelt, dass es keine Weise des Zusammenlebens darstellt, auf Kosten von Anwohnern zu feiern, sie gar um die Nachtruhe zu bringen.

Nicht die ersten Auswüchse

Indes sind solche Auswüchse Im Brühl nicht zum ersten Mal in dieser Weise zu beobachten. Bereits vor einigen Jahren gab es eine ähnliche Situation. Das Gelände ist zwar umwachsen von Bäumen und Sträuchern, liegt aber recht nah an der Wohnbebauung. Damals hatte es ein Schlichtungsgespräch gegeben mit Eltern, Beteiligten und Anwohnern. Danach war die Sache geklärt.

Ruhe kehrte ein. Wie sich die Lage diesmal weiter entwickelt, bleibt abzuwarten. Buckenmaier hofft zunächst, dass die Verursacher Wind von dem Ärger bekommen und ihre Lehre daraus ziehen. Was am vergangenen Wochenende schon wieder passiert ist, soll sich aber auf keinen Fall wiederholen, zumal sonst etliche Anwohner schon wieder um ihre Nachtruhe kommen.