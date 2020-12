Feiertage rücken näher Last-minute-Geschenke in St. Georgen

Das Haushaltswarengeschäft Henninger hat – anders als im Frühjahrs-Lockdown – derzeit geschlossen. Das wüssten viele noch nicht, erzählt Geschäftsführerin Sabine Günter, "das Telefon klingelt ständig". Die Baumarkt-Abteilung im Untergeschoss hätte lediglich für das Handwerk und die Industrie geöffnet.

Ein Abholservice sei in Baden-Württemberg leider nicht erlaubt, sagt Günter und fügt hinzu: "Das ist sehr schade." Auf dem Land wäre das eigentlich einfach, "wir haben ja ohnehin eine geringere Frequenz als in der Stadt", findet sie. "Ein Abhol-Service wäre kontaktlos sehr gut möglich."

Lediglich auf den Lieferservice können Günter und ihr Team jetzt zurückgreifen. "Bestellungen nehmen wir per E-Mail oder Telefon entgegen." Selbstredend sei die Bestellung von Spielwaren etwas kompliziert. "Bei einem gezieltem Wunsch ist es kein Problem, aber wenn der Kunde erst schauen möchte, wird es schwierig", erklärt die Geschäftsführerin.

Richtiger Online-Handel ist kaum realisierbar

Ein Online-Shop sei im Aufbau, dieser solle aber mehr, so Günter, "ein Schaufenster" darstellen. "Ein richtiger Online-Handel ist für so ein stationäres Geschäft, wie wir es sind, fast nicht realisierbar", bedauert sie.

Froh ist sie aber über ihre "treue Kundschaft": "Unsere Kunden fragen schon bei uns nach, bevor sie irgendwo im Netz bestellen." Auch die HGV-Gutscheine könnten ihrem Geschäft, so Günter, zugute kommen. "Es sind ja sehr viele im Umlauf, denke ich, und die kommen dann sicherlich auch wieder zum Einlösen zurück.

Die Schwarzwälder Genuss-Werkstatt hat derweil weiter geöffnet. "Wir haben ganz normal auf", erklärt Geschäftsführer Oliver Bittelingsmaier. Bei Bedarf könnten Kunden auch bestellen und die süßen Schokoladen-Waren nach Hause geliefert bekommen, sagt Bittelingsmaier.

Körperpflege und ein bisschen Kunsthandwerk

Das Geschäft der Schwarzwälder Naturseife ist derzeit geschlossen – an duftende Präsente kann man trotzdem kommen: "Wir liefern natürlich aus und verschicken auch, haben auch einen Internetshop", erklärt Inhaberin Heidi König. "Das ist aber kein Vergleich zu dem, was man im Laden umsetzt." Vor der Geschäftsschließung seien aber noch einmal viele Kunden gekommen: "Der Laden lief sehr gut, als bekannt wurde, dass wir zumachen müssen", erzählt König und fügt hinzu: "Es ist trotzdem super traurig."

Bei ihr gibt es Seifen, Badeflocken und Badezusätze oder auch Lippenbalsam – "keine übliche Handelsware, alles handgemacht", betont sie. Auch "ein kleines bisschen regionales Kunsthandwerk" sei bei ihr zu erwerben, wie etwa Filz- und Holzartikel, so König.

Noch schnell einen Pulli oder einen Schal für die Schwester besorgen? Bei Lakritz und Käte’s Mode ist das möglich. "Natürlich würden wir auch ausfahren", sagt Inhaber Klaus Müller. Beim letzten Lockdown im Frühjahr sei das aber, so Müller, kaum beansprucht worden. Daher setzt die Modekette verstärkt auf den Verkauf von Gutscheinen. "Die sind vor Weihnachten immer sehr begehrt gewesen", sagt Müller, und seien als Geschenk "immer eine tolle Sache".

Selbstverständlich würde er aber auch persönlich ausliefern: "Wenn jemand eine Lieferung wünscht, machen wir das jederzeit – innerhalb von einem Tag."

Auch für die Männerwelt gibt es noch textile Geschenke zu ergattern: Das Männermodehaus Kaspar ist zwar geschlossen, hat aber einen Bestell- und Lieferservice. "Wir erfüllen auch Wünsche per Whatsapp", erklärt Inhaber Fritz Kaspar.

Geschenke für die Kleinsten gibt es bei Schuler Raumgestaltung, die auch Babyausstattung vertreiben. Dort gibt es, neben den großen Artikeln der Babygrundausstattung, auch Spieluhren, Kuscheldecken und etwas Holzspielzeug zu kaufen, erklärt Verkäuferin Anke Liebau, und ergänzt: "Wir haben regulär geöffnet."

Blumige Grüße als Schokoladen-Alternative

Alle, die blumige Präsente mögen, können beim Floristikgeschäft Blattwerk fündig werden. "Es ist noch genug an Ware da – und sie ist auch noch frisch", sagt Inhaberin Susanne Steiner-Hieske. Über eine Rufumleitung könne sie jederzeit Bestellungen entgegennehmen, betont sie, und diese "teilweise auch gleich bringen".

Orchideen und Christrosen etwa hielten sich lange "und Adventsgestecke kriegen wir auch noch hin", so Steiner-Hieske. Die blumigen Geschenke eigneten sich "für alle, die einmal etwas anderes als Schokolade verschenken möchten", findet die Floristin. Und sie ist überzeugt: "Ich denke, in dieser Zeit ist es auch wichtig, dass man auch mal einen netten Gruß an Nachbarn und Freunde versendet."

Die Umfrage zeigt: In St. Georgen in der letzten Minute Geschenke zu besorgen, ist also auch kurz vor Weihnachten trotz Lockdowns möglich