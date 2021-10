Feierstunde in Schramberg-Heiligenbronn

1 Bei der Einweihung der neuen Schulsporthalle der Stiftung St. Franziskus: Generaloberin Agnes Löber, Ludger Bernhard, Frohmut Jacob, Dietmar Hermle, Landrat Wolf-Rüdiger, Stefan Guhl, Ministerialrat Hubert Haaga und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Foto: Stiftung

Einweihung: Viel Platz für Schüler und Bewohner der Stiftungs-Einrichtungen / Auf die Bedürfnisse der Betreuten ausgerichtet















Die neue Hildegard-und-Katharina-Hermle-Schulsporthalle ist am Freitag feierlich eröffnet worden. Zukünftig wird sie den Schülern des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums sowie den Bewohnern der Wohneinrichtungen in Heiligenbronn viel Platz für Spiel, Spaß und Sport ermöglichen.

Schramberg-Heiligenbronn. Bei der Errichtung der Schulsporthalle war fachlich vor allem auf die besonderen Bedürfnisse der Klienten geachtet worden. So ist die Halle komplett barrierefrei. Eine Besonderheit ist der neue Hallenboden, der speziell an die Bedürfnisse von Menschen mit Seh- und Hörbehinderung angepasst worden ist und vor allem den Kindern ein angstfreies und sicheres Sporttreiben ermöglicht.

So vielfältig die neue Hildegard-und-Katharina-Hermle-Schulsporthalle ist, genauso abwechslungsreich gestaltete sich auch das Programm zur Einweihung. In seiner Eröffnungsrede dankte Stiftungs-Vorstand Stefan Guhl allen Beteiligten und Unterstützern: "Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Förderer, die dieses Projekt unterstützt haben. Ein besonders herzlicher Dank gilt der Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung, die den Bau mit einer sehr großzügigen Spende gefördert hat."

Bewegung ist wichtig

Guhl unterstrich in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Bewegung: "Bewegung ist für jeden Menschen essenziell wichtig. Besonders für junge Menschen mit Behinderung. Spezielle Förderung hilft ihnen bei der körperlichen Entwicklung und der Stärkung der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten. Durch Toben, Spielen und Ausprobieren wird die Persönlichkeit gestärkt sowie das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein weiterentwickelt."

Im Anschluss der Grußworte von Ministerialrat Hubert Haaga, Landrat Wolf-Rüdiger Michel und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr wurde die neue Schulsporthalle durch Pfarrer Christian Albrecht gesegnet. Zum Abschluss des Festakts gab es noch einen Rollstuhltanz.

Baukosten, Innenausstattung und Sportgeräte der Hildegard-und-Katharina-Hermle-Schulsporthalle beliefen sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Durch das Land Baden-Württemberg erhielt die Stiftung eine Bezuschussung von rund einer halben Million Euro. Das jahrelange Spendenprojekt "Wir machen Schule, machen Sie mit" sowie eine Großspende der Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung in Höhe von 2,3 Millionen Euro ermöglichten schließlich den Abschluss des Neubaus.