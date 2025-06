Die Stadt Bad Wildbad bezeichnet sich immer wieder als Schulstadt. Mit ihrem kompletten Angebot von Bildungsstätten von zwei Grundschulen über die Realschule und die Werkrealschule bis hin zum Enztal-Gymnasium.

Für gesamte Raumschaft

Ein Mosaikstein in diesem umfassenden schulischen Angebot ist das von Angelika Eickhoff geleitete „Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (Goßweiler SBBZ) an der Calmbacher Jahnstraße, das jetzt mit einer Feierstunde in der Aula der Fünf-Täler-Schule in Calmbach mit zahlreichen Gästen und unter Mitwirkung seiner Schüler mit einem Theaterstück sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte.

Seitens der Stadt Bad Wildbad gratulierte Bürgermeister Marco Gauger, gekommen in Begleitung von Stadtkämmerer Tido Lüdtke und Schul-Sachbearbeiter Uli Keller, zum Jubiläum. Als Mittelzentrum verfüge Bad Wildbad über eine ganze Reihe von Schulen, führte er aus. Er versicherte, seitens der Verwaltung stets alle Schulen im Blick zu haben.

Er freue sich darüber, stets bei der Abschlussfeier des Goßweiler SBBZ mit dabei sein zu können.

Auch Schulamtsdirektor Volker Traub (Pforzheim) gratulierte zum 50-jährigen Bestehen und betonte, dass es sich beim Goßweiler SBBZ nicht nur um eine Schule für Bad Wildbad, sondern für die gesamte Raumschaft handelt.

Er stellte die Vielfalt an Bildungseinrichtungen in Bad Wildbad heraus, wobei gerade den Schulen in Calmbach eine starke Rolle als Orte des Lernens und der Pflege einer großen Gemeinschaft zukomme.

Blick zurück

In ihrer Festrede beleuchtete Schulleiterin Angelika Eickhoff die Entwicklung der Schule von ihrer Gründung bis heute. Wurde doch vor 50 Jahren entschieden, die seinerzeit bestehenden vereinzelten sonderpädagogischen Angebote in der Region zu einer Einheit zusammenzufassen.

Wobei sich der Bad Wildbader Gemeinderat dazu bereit erklärte, die neue Sonderschule in der Wilhelmschule in Wildbad zu etablieren.

Die drei Schulleiter in 50 Jahren „Goßweiler SBBZ“ (von links): Jürgen Richter, Angelika Eickhoff und Reinhard Laible Foto: Ziegelbauer

Nach der Fertigstellung eines Anbaus an das im Jahre 1964 erbaute Schulhaus in den „Altwiesen“ in Calmbach zu Beginn der 1980er-Jahre konnte der Umzug von Wildbad nach Calmbach erfolgen, wobei sich die beiden Schulen dann im Jahr 1983 den Namen „Goßweiler-Schule“ zulegten.

Umbenennung im Jahr 2015

Im Jahr 1991 erfolgte die Umbenennung in Förderschule. In den folgenden Jahren wurde dieser eine Beratungsstelle angegliedert, sodass schon im Vorschulbereich gearbeitet und gefördert und die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen intensiviert werden konnte.

Im Jahr 2015 erfolgte schließlich die Umbenennung in „Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen“.

Nur drei Schulleiter

In ihren weiteren Ausführungen kam Schulleiterin Eickhoff auf die Schwierigkeiten in der Corona-Zeit zu sprechen, die man aber gut bewältigt habe. Eine starke Konstanz in der Leitung der Schule sah sie darin, dass es in den 50 Jahren mit Jürgen Richter, mit seinem Nachfolger Reinhard Laible und jetzt mit ihr seit dem Schuljahr 2019 / 2020 nur drei Schulleiter gibt.

Hochwertige Laptops

Dank verschiedener Förderprogramme von Bund und Land sei die Schule gut mit modernen Medien ausgerüstet. So befinde sich in jedem Klassenzimmer ein Beamer, AppleTV und eine Leinwand. Im Einsatz seien 20 iPads und 15 hochwertige Laptops. Jede Lehrkraft sei mit einem digitalen Endgerät ausgerüstet. Der Lehrplan beinhalte immer wieder auch Kontakte nach draußen wie etwa zu Betrieben oder auch Unterricht in der Natur.

Voller Begeisterung engagierten sich die Schüler in der Aufführung des unterhaltsamen Jubiläumstheaters mit dem Thema „Von Füller bis Tablet – 50 Jahre Chaos im Klassenzimmer“, mit viel Beifall von den Besuchern des Schuljubiläums bedacht. Nach der Jubiläumsfeier waren die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen.