In den Ortschaften im Kreis Rottweil wird der erste Mai gefeiert: mit Maibaumstellen, Tänzen und Hocketen. Wir haben uns umgesehen, was alles geplant ist.

Wandern, gemütlich beisammen sitzen oder traditionell „in den Mai tanzen“ – im Kreis Rottweil gibt es nahezu überall am ersten Mai Veranstaltungen, Feste und Maibäume.

Der Schwäbische Albverein Bösingen feiert sein Maifest am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr ganztägig in der Hofboschhütte in Bösingen.

Dietingen

Maihocketen gibt es am 1. Mai vom FC Dietingen im Sportheim ab 10 Uhr, von der Narrenzunft Irslingen im Mehrzweckraum, von Feuerwehrabteilung Böhringen in der Dorfmitte, vom Schwäbischen Albverein Rotenzimmern ab 10 Uhr beim Rat- und Bürgerhaus und der Musikverein Gößlingen feiert sein Maifest in der Schwarzenbachhalle, Bewirtung gibt es hier ab 11 Uhr.

In Dornhan wird am 30. April eine ganze Reihe Maibäume aufgestellt: Ab 19 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus Busenweiler, ab 17 Uhr auf dem Rathausplatz Marschalkenzimmern, ab 19 Uhr auf dem Denkmalsplatz Dornhan mit Hockete.

Hocketen finden statt am 30. April ab 18 Uhr beim Bürgerhaus Leinstetten, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz Fürnsal und ab 18 Uhr auf dem Kronenplatz Weiden. Am 1. Mai gibt es Hocketen ab 9.30 Uhr auf dem Dorfplatz Marschalkenzimmern und ab 10 Uhr auf dem Modellflugplatz Dornhan.

Am 30. April wird ab 17 Uhr der Maibaum auf dem Dorfplatz Dunningen aufgestellt. Außerdem gibt es eine Hockete von der Kolpingsfamilie. Am nächsten Tag veranstaltet die Kolpingsfamilie eine Maiwanderung ab 10 Uhr, Treffpunkt ist der Treff am Kirchplatz.

Epfendorf

Schon Kult ist die „Saisoneröffnung“ an der Harzwaldhütte am 1. Mai vom Albverein Epfendorf. Dort gibt es ab 10 Uhr ein großes Fest für die ganze Familie. Davor bietet sich eine kleine Wanderung zur Hütte an, dort warten Kuchen, Currywurst und Getränke sowie auf die Kinder ein Spielplatz.

In Epfendorf wird auf der Harzwaldhütte gefeiert. (Archivbild) Foto: Schwarzwälder-Bote/Bernd Lamberth

Eschbronn

Der Musikverein Locherhof lädt zu seinem Maifest am 1. Mai ab 11 Uhr auf dem Schulhof Locherhof ein.

Fluorn-Winzeln

Der Kraftsportverein Winzeln feiert den Mai am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr bei gutem Wetter vor der Halle Winzeln, bei schlechtem drinnen.

Der Maibaum in Hardt wird am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr gestellt. Um 17 Uhr beginnt die Maibaum-Hockete vor dem Feuerwehrhaus.

Der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach veranstaltet ab 11 Uhr auf dem Schulhof Lauterbach seine Maihock.

Schon am 30.4. wird in vielen Orten der Maibaum aufgestellt, so in Aistaig, dort gibt es ab 22 Uhr im Jugendclub eine „After-Show-Maibaum“-Feier.

In Aistaig ist am 1. Mai ab 9 Uhr das „Spielen am Maibaum“, außerdem gibt es eine geführte Maiwanderung. Treffpunkt ist am Flößerbrunnen. Die Maihockete fängt um 11 Uhr an. Weitere Maihocketen gibt es an der Flößerhalle Altoberndorf mit Bewirtung ab 11 Uhr und vom Wanderverein Bochingen ab 10 Uhr auf der Wanderhütte.

Rottweil

Die Bergsteigergruppe Rottweil des Deutschen Alpenvereins, Sektion Oberer Neckar, lädt zum Maifest ins Festzelt an der Kletterhalle K5 beim Freibad ein. Bewirtung gibt es von 10 bis 18 Uhr. Bei kühler Witterung ist das Zelt beheizt.

Geboten wird Leckeres vom Grill, auch vegetarische Gerichte, offene Biere und frische Getränke und ein Kuchenbuffet. An der Außenkletterwand wird Kistenstapeln und Schnupperklettern angeboten. Parkplätze gibt es direkt neben dem Kletterzentrum.

Am 1. Mai laden außerdem die Naturfreunde Rottweil und der Deutsche Gewerkschaftsbund Rottweil ab 11.30 Uhr zum großen Familienfest ins Naturfreundehaus im Jungbrunnen ein, um den Tag der Arbeit zu feiern. Unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Bereits um 10.30 Uhr gibt es eine Wanderung ab dem Parkplatz Mehrzweckhalle Göllsdorf ins Naturfreundehaus im Jungbrunnen.

Der Maibaum wird am 30. April ab 19 Uhr vor dem Alten Schulhaus in Schenkenzell aufgestellt. Anschließend findet in der Festhalle der „Tanz in den Mai“ statt.

Am 1. Mai haben außerdem die Landfrauen ab 11 Uhr ihr Maifest auf der Festwiese Schenkenzell beim Pavillon. Bei schlechtem Wetter findet das Maifest bei der Festhalle in Schenkenzell statt.

In Schiltach wird der Maibaum am 30. April ab 18 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt. Am 1. Mai gibt es ab 6 Uhr das „Maispielen“ in Schiltach und Lehengericht.

Die Deutsche Jugendkraft Schramberg trifft sich am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr am Fischerparkplatz/Bettenland zur Maiwanderung. In Fahrgemeinschaften geht es nach Lauterbach. Am Friedhof startet die Tour auf der Augenblickrunde über schöne Pfade durch Wald und Wiesen über den Winterberg, am Rainlebühl vorbei Richtung Mückenloch, bergab vorbei am Wiesbauernhof Richtung Käppelehof, bergauf Richtung Weberloch, bergab über den Sommerberg und wieder zurück nach Lauterbach.

Die Wanderzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Anschließend wird eine Einkehr angeboten.

In Sulz lädt der Musikverein Mühlheim zum Maifest am Mühlheimer Rathaus ein. Los geht es bereits am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr mit dem Maibaumstellen und Feiern im Festzelt. Am 1. Mai geht es dann ab 6 Uhr mit dem Maiwecken weiter. Anschließend laden die Musiker alle Maiwanderer, -radfahrer und Daheimgebliebenen zum Frühschoppen mit Blasmusik ins Festzelt beim Rathaus ein.

Im Wasserschloss in Glatt lädt der Musikverein Glatt ab 10 Uhr am ersten Mai in den Schlosshof zum Maifest ein. Unterhaltung gibt es mit der Rockband „Projekt X“.

In Fischingen wird am 30. April ab 15.30 Uhr der Maibaum aufgestellt, im Anschluss gibt es eine Hockete, am nächsten Tag geht es um 7 Uhr mit dem Maiwecken weiter.

Villingendorf

Am 30. April stellt der Schwäbische Albverein ab 18.30 Uhr den Maibaum auf dem Villingendorfer Rathausplatz, Bewirtung gibt es bereits ab 18 Uhr. Am 1. Mai ist dann das Maifest ab 10 Uhr.

Wellendingen

In Wellendingen gibt es mehrere Wanderungen am ersten Mai, zum Beispiel ab 9 Uhr vom TSV. An der Albvereinshütte Wilflingen wird außerdem bewirtet.